Улан-Удэ, 1 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В страдающей от засухи Бурятии создан штаб по заготовке кормов. Как сообщил сегодня, 1 августа, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Петр Брыков, корма придется закупать в других регионах, в частности в Алтайском и Красноярском краях.

Pushkarv Засуха

По его словам, в этом году планировалось заготовить около 650 тыс. тонн сена, 13 тыс. тонн сенажа и 66 тысяч тонн соломы. Однако в настоящее время эти объемы под вопросом, передает «Тивиком».

Каждому району, где действует режим ЧС, поручено принять все меры по заготовке кормов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии ущерб от засухи уже превысил 380 млн рублей. Площадь гибели сельхозкультур — 68 103 га. Режим ЧС введен в 14 районах республики: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском. На некоторых полях запасы продуктивной влаги достигли критического уровня.

Власти Бурятии рассматривают возможность ввести режим ЧС из-за засухи на региональном уровне.

Напомним, республика серьезно пострадала от засухи и в 2015 году. Тогда почти 200 сельхозтоваропроизводителей были признаны полностью потерявшими урожай. Сумма ущерба превысила 530 млн рублей.