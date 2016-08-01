Ярославская область, 1 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Промышленность в Ярославской области за первые 6 месяцев 2016 года показала рост в 4%, а строительство выросло на 16%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Сельское хозяйство, которое росло в прошлом году на 6%, замедлилось до нулевого уровня. А вот объем розничной торговли вновь упал почти на 5%.

Инфляция заметно сбавила темп — с 18 до 9 процентов. Специалисты отмечают скачок уровня безработицы сразу на 24%.

«Промышленность в Ярославской области последние 2 года работает. У нас общий объем промышленного производства 79 млрд рублей, из них 27 млрд за счет обрабатывающих отраслей: нефтепродукты, лакокрасочное производство, пищевая промышленность. Т. е. не только сфера ОПК. В химическом секторе фармацевтика много стала давать.

По сельскому хозяйству у нас притормозилось производство скота на убой. Но в целом показатели нормальные. В строительстве в прошлом году был сильный спад, а теперь некоторое оживление.

В розничной торговле продолжается спад, это отражает снижение уровня жизни. Реальная зарплата сократилась почти за 3%, хотя номинальная зарплата немного растет. В аналогичном периоде прошлого года падение реальной зарплаты было на 11%.