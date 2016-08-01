Париж, 1 августа, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Глава Совета мусульман Франции Ануар Кбибек заявил 1 августа о создании нового фонда, который будет занимается финансированием строительства и управления мечетей в стране, сообщает Associated Press.

Marc Cooper В центральной мечети Парижа

По словам Кбибека, основными спонсорами нового фонда станут производители халяльной продукции во Франции.

Днем ранее Мануэль Вальс премьер-министр Франции — светской страны, в которой существует запрет на использование государственных средств на возведение объектов религиозного поклонения — отметил, что он планирует положить конец финансированию из-за рубежа строительства мечетей. Поводом для высказывания главы правительства стало нападение двух исламских фанатиков на священнослужителя в Нормандии.

Напомним, 26 июля во время мессы двое исламских фанатиков ворвались в церковь в коммуне Сент-Этьен-дю-Рувре (север Франция), где они убили 86-летнего священника и нанесли ранения одному из прихожан. После этого они были застрелены полицией. Ответственность за акт насилия на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).