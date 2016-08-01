Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Российский завод Hyundai 1 августа начал массовое производство нового компактного кроссовера Hyundai Creta, сообщает пресс-служба компании «Хендэ Мотор СНГ».

Chu Hyundai Creta

Автомобили, собранные на заводе, скоро появятся в официальных дилерских центрах компании. Кроссовер Hyundai Creta стал второй моделью, производящейся на российском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Сборка внедорожника проходит на том же производственном конвейере, на котором собирают модель Solaris. В 2016 году запланирован выпуск около 20 тыс. автомобилей Creta.

Напомним, производство предсерийных тестовых партий началось еще в июле текущего года. Завод в Санкт-Петербурге уже получил экспортные заказы из ближнего зарубежья, но в первую очередь новые автомобили получат российские дилерские центры.

Creta будет производиться в трех комплектациях, с двумя вариантами бензинового двигателя: 1.6-литровым мощностью 123 л.с. и 2-литровым мощностью 149,6 л.с. Автомобили будут выпускаться как с передним так и с полным приводом.

Кроссовер Creta в комплектации Start будет продаваться по максимальной рекомендованной цене в 750 тыс. рублей. Комплектация будет иметь двигатель 1,6-литрового объёма мощностью 123 л.с. с передним приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Комплектация Active, с рекомендованными ценами в 850 тыс. рублей и 900 тыс. рублей с двигателем объемом 1,6 л, мощностью 123 л.с., механической или автоматической коробками передач будет включать в себя кондиционер, электропривод и обогрев внешних зеркал, трехрежимный подогрев передних сидений, дистанционное управление центральным замком, крючки груза и полку в багажнике.

Creta в комплектации Comfort будет стоить от 950 тыс. до 1,14 млн рублей и оснащается либо 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. с передним приводом и шестиступенчатой механической или автоматической КПП, либо 2-литровым двигателем мощностью 149,6 л.с. с передним или полным приводом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.