Архангельск, 1 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Побывать на Соловках мечтают многие. Однако, доступны они далеко не всем. Путь на незабываемые, полные исторической ценности острова — неблизкий. Повезет, если получится приобрести билеты на небольшой самолет, который летит на острова в строго определенные дни. Стоимость билета в одну сторону примерно 6 тысяч рублей. Продажа билетов он-лайн до конца не отрегулирована, поэтому приобретать билеты на самолет лучше в авиа кассах. Самолет, напоминающий автомобильную «газельку», доставит вас из архангельского аэропорта Васьково на острова за 40−50 минут. Однако, вылет могут задержать на несколько часов. Чаще всего это случается из-за погодных условий.

Анна Резвая

Добраться до островов можно и водным транспортом. Время в пути — примерно 18 часов. Не исключен шторм, качка, туманы и другие прелести морской жизни. Стоимость билета на теплоход — 1200 рублей. Чтоб отправиться в путешествие на теплоходе, предстоит проехать из Архангельска на поезде до станции Кемь. Стоимость — чуть более тысячи рублей.

Как полагается, туристов на Соловках встречают представители турфирм, таксисты на отечественных автомобилях и стадо козочек. Взлетная полоса аэропорта в прямом смысле слова утопает в ромашках. Для тех, кто едет «дикарями» свои не всегда гостеприимные двери распахнут различные гостевые дома, небольшие двухэтажные гостиницы, общежития со всеми удобствами на этаже. Стоимость номеров разная: 12-ти местный номер — 450 рублей в сутки — одноместный — более 3 тысяч рублей. Питание туристов осуществляется в столовой. Цены вполне приемлемые — комплексный обед чуть более 300 рублей. Осматривать достопримечательности Соловков туристам предлагают исключительно пешком, можно также взять напрокат велосипед. Стоимость проката в час — 150 рублей. В залог же придется оставить не менее тысячи рублей, а то и пяти тысяч рублей.

Сувенирный бизнес на архипелаге идет в гору: магнитики, открытки, всевозможные кружки, сумок и даже таблетницы и многое другое предлагают туристам торговцы местных лавок.

В поездке на острова удалось встретиться с участниками ежегодной школы легендарных Соловецких юнг. На протяжении двух недель более 60 юнгашей познают азы морского дела, закрепляют на практике полученные во время учебных занятий знания.Традиционно участниками школы стали воспитанники кадетских классов из Архангельска, Северодвинска, Костромы и Соловков. В этом году участники летней школы юнг собрались на Соловках уже в юбилейный десятый раз. Активно обсуждаются планы на следующий год, ведь в 2017 году ожидается куда более значимый юбилей — 75 лет со дня создания исторической Соловецкой школы юнг.

Что касается местных жителей, то чувствуется их двоякое отношение к туристам. Радушием они пока не славятся, приезжих между собой пренебрежительно называют «туриками». Как говорят, у всех свои Соловки. У меня они получились такие.