Ярославль, 1 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. 1 августа в Ярославле началось оглашение приговора временно отстраненному мэру города Евгению Урлашову и его бывшим подчиненным — Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Урлашова проходило в Кировском районном суде. На оглашение приговора заседание перенесли в Ярославский областной суд. Однако и больший по площади зал с трудом вместил всех присутствующих. Причем журналистов среди них было больше, чем родственников и сторонников подсудимых. В числе последних были все, кто исправно посещал заседания суда, а также «группа поддержки», пришедшая вместе с первым секретарём ярославского обкома КПРФ Александром Воробьевым. В центре зала с трудом разместились представители обвинения и адвокаты.

Ввиду повышенного внимания общественности к заседанию, были приняты повышенные меры к обеспечению безопасности. Здание суда буквально окружили судебные приставы, сотрудники полиции и ГИБДД. Несмотря на удушающую жару, правоохранители находились в полной экипировке и тяжелых бронежилетах.

Толпу родственников, сторонников и просто желающих попасть на заседание оттеснили подальше от входа в суд — в ближайший переулок ‑ и не подпускали ближе до момента, пока не было получено разрешение проходить внутрь здания. Полицейские обосновали это тем, что рядом с судом был обнаружен подозрительный предмет. Впрочем, несмотря на это, в суд пропустили уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина и журналистов.

В ожидании начала заседания в зале разместили только прессу. Чуть позже свое место за столом, предназначенным для подсудимых, занял Дмитрий Донсков. Находящийся под домашним арестом он пришел в суд первым в сопровождении сотрудницы УФСИН и супруги. Остальные находились в коридоре под присмотром судебных приставов, которые, впрочем, были подчеркнуто вежливы и предупредительны. Несколько пенсионерок, следивших за ходом судебного процесса с самого начала, высказывали убеждение, что обвинение так и не доказано, и обсуждали политическую подоплеку дела. «Группа поддержки» от КПРФ обмахивалась веерами. Все с волнением ожидали приезда подсудимых.

«Пока не привезли. Давайте потерпим», — пояснила собравшимся пресс-секретарь суда Наталья Сарбунова.

«Четвертый год терпим», — прокомментировала одна из пенсионерок.

В целом никаких волнений ни в коридорах, ни в зале суда не было. Подсудимые, впервые оказавшиеся на заседании вне зарешеченной клетки, приветствовали собравшихся. Евгений Урлашов улыбался и демонстрировал бодрое настроение — единственный из всех.

В отличие от ярославцев, участники процесса воздерживались от комментариев и прогнозов относительно вердикта суда. Затруднился оценить ход рассмотрения дела и уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, отметив только, что на судью легла огромная нагрузка и ответственность.

«Дело непростое, и для Ярославской области это серьезное событие. Очевидно, будет и продолжение в виде апелляций. Я знаю, что судья ответственно и напряженно работал в течение всего времени. Перед ним стоит огромная ответственность, учитывая, насколько резонансным является этот процесс», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Впрочем, в ближайшие дни точка в судебном процессе, продолжавшемся почти год, будет поставлена. По предварительным оценкам, оглашение приговора Евгению Урлашову, Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину займет несколько дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Урлашова и его соратников обвиняют в вымогательстве взятки у бизнесмена Сергея Шмелева, а одного Урлашова — в получении взяток от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Урлашов, Донсков и Лопатин были задержаны в июле 2013 года. Ранее обвинительные приговоры уже были вынесены другим участникам этого дела — Максиму Пойкалайнену и Андрею Захарову.