Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Инспекция Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы начала выездную внеплановую проверку АО «Кронштадтский морской завод», которое ремонтировало крейсер «Аврора». Об этом сегодня, 1 августа, сообщила пресс-служба петербургского управления антимонопольного ведомства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора»

«Предметом проверки является соблюдение АО «Кронштадтский морской завод» требований законодательства РФ о государственном оборонном заказе при осуществлении деятельности по исполнению условий государственного контракта, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации 20.03.2015 на ремонт крейсера «Аврора», — говорится в сообщении Санкт-Петербургского УФАС.

Проверка будет продолжаться в течение месяца, до 30 августа.

Как сообщалась, стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей. Крейсер ушел на ремонт 21 сентября 2014 года.

«Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В тот же день на нем побывал президент страны Владимир Путин. Он осмотрел обновленную музейную экспозицию корабля.

В ближайшие дни «Аврора» вновь станет доступна для посетителей.