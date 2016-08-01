Москва, 1 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. ИА REGNUM Планируется, что в 2016 году Военно-Морской Флот получит 12 боевых кораблей, 8 боевых катеров и 23 судна вспомогательного флота. Из них 6 кораблей и 4 судна строятся на предприятиях «ОСК». Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Корабли ВМФ России

Шойгу поручил контролировать работу в данном направлении, и предпринимать всё что нужно для безусловного выполнения намеченных графиков.

Как сообщало ИА REGNUM, для ВМФ РФ построят новейшие патрульные корабли ледового класса. В мае Минобороны России в рамках реализации Государственной программы вооружения (ГПВ-2020) заключило контракт на строительство патрульных кораблей ледового класса, не имеющих аналогов в мире.

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