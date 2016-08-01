Москва, 1 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ввёл в Вооружённых силах РФ новый праздник — День российского военного миротворца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 августа.

mil.ru Российские миротворцы подняты по тревоге

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День российского военного миротворца и отмечать его 25 ноября», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в рамках обязательств Совбеза ООН Российская Федерация несет ответственность за поддержание мира и безопасности на планете. За последние годы военнослужащие ВС РФ наравне с другими членами международного сообщества неоднократно участвовали в предотвращении или ликвидации междоусобных и межнациональных конфликтов как на территории республик бывшего СССР, так и в странах дальнего зарубежья. Так, российские миротворцы участвовали в предотвращении конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии, Анголе, Чаде, Сьерра-Леоне, Судане.