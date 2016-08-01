Михайловска, Алтайский край, 1 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Жители алтайского села Михайловка, где две недели назад прекратилось водоснабжение по причине засорившейся водяной скважины, уже полностью обеспечены водой. Как сообщил сегодня, 1 августа, ИА REGNUM один из жителей Михайловки Андрей Швыдченко, «качать мышцы и носить ведра» (так ранее в шутку советовал председатель местного сельсовета Валерий Гаврилов, — прим. ред.) пришлось совсем недолго. «Воду дали — не прошло и недели после вашей публикации», — этой новостью с ИА REGNUM поделилась Мария Албаева.

Эта дорога в алтайском селе Михайловка упирается в глубокую лужу, похожую на пруд

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По свидетельству Андрея Швыдченко, опасения, высказываемые в поселке по поводу засорения труб иловыми массами и вероятным их разрушением, не подтвердились. «Напор воды в водопроводе хороший. Вот только дорог в селе как не было, так и нет. Размытые ливневыми дождями, они превратились в болота, по которым даже на внедорожнике не каждый проехать сможет», — сожалеет Андрей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на водоснабжение Михайловки нужно было оперативно изыскать порядка 1,5 млн. руб. Эти деньги потратили для бурения новой скважины. Та, что засорилась, была сделана еще в 60-х годах и восстановлению не подлежала.

Еще одной больной проблемой села являются дороги — вернее — их отсутствие. Чтобы купить хлеб, некоторым жителям Михайловки приходится надевать болотные сапоги и идти до магазина в обход более километра.

По причине непроходимой грязи — летом, и нечищеного снега — зимой, в село не могут проехать ни машина «скорой помощи», ни пожарные. Все обращения к местной власти долгое время остаются без ответа.