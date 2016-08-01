Ярославль, 1 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступило обращение от гражданина России Дмитрия Коновалова, в котором он требует снять с выборов уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

фото yarnews.net Михаил Крупин

Основанием для жалобы стала статья, опубликованная в «Угличской газете», «Михаил Крупин: Моя задача — объединить все силы». Автор жалобы считает, что в тексте статьи усматриваются признаки агитации. При этом материал не оплачен из избирательного фонда кандидата, что является грубым нарушением законодательства. В связи с этим Дмитрий Коновалов требует отказать Михаилу Крупину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы России по 195-му одномандатному избирательному округу, привлечь редакцию «Угличской газеты» к ответственности за нарушение избирательного законодательства и привлечь Михаила Крупина к ответственности за использование служебного положения как детского омбудсмена в рамках предвыборной кампании.

Также жалоба направлена генеральному прокурору России Юрию Чайке, директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и в Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос».

Сам Михаил Крупин в своем пояснении настаивает на том, что данная статья рассказывает о его деятельности на посту уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области и не несет никакой агитационной составляющей. Главный редактор «Угличской газеты» Алексей Суслов дал пояснения Избирательной комиссии региона, в которых также выражает уверенность, что материал является информационным.

Свою оценку данной статье в Избирательной комиссии Ярославской области дадут в 15:00 1 августа.

Михаил Крупин в мае этого года добровольно отказался от должности заместителя губернатора, курирующего вопросы экономики и транспорта, и при поддержке бывшего губернатора Ярославской области Сергея Ястребова был назначен на должность регионального уполномоченного по правам ребёнка. Спустя две недели после своего нового назначения Михаил Крупин уведомил региональную Избирательную комиссию о своём желании баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ по 195-му одномандатному избирательному округу.