Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Расположенный в Петербурге завод южнокорейского автоконцерна Hyundai 1 августа 2016 года начал производство компактных кроссоверов Creta, сообщила сегодня пресс-служба предприятия.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Hyundai Creta

До конца 2016 года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить 20 тысяч автомобилей Hyundai Creta для России, а также для поставок за рубеж. Локализация Hyundai Creta составит 46% — столько же, сколько и у бестселлера компании — Hyundai Solaris.

Для подготовки к выпуску новой модели в январе 2016 года были перезапущены производственные линии предприятия, установлено новое оборудование, в том числе 53 сварочных робота, прошла переналадка линии цеха сборки. Общая стоимость модернизации производственных мощностей составила 100 млн долларов.

Тестовый этап производства модели Hyundai Creta на заводе в Петербурге длился 5 месяцев, начиная с марта 2016 года. Более 100 сотрудников завода прошли специальное обучение на предприятиях компании Hyundai Motor в Республике Корея.

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Как сообщается, модель Creta тщательно адаптирована к российским дорожным и климатическим условиям. В частности, обеспечен обогрев форсунок омывателя и лобового стекла, увеличен объем бачка омывателя, внесены другие новации.

В России Hyundai Creta будет оснащена бензиновыми двигателям объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (149 л.с.), работающими как с механической, так и с автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Новинка с двигателем 1,6 л будет переднеприводной, в то время как для двухлитровой версии также будет доступен полный привод.

Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 750 тысяч рублей. Максимальная цена — 1,2 тысяч рублей. К дилерам новинка поступит уже в августе.

Основным конкурентом представители Hyundai для новинки назвали Renault Captur, Renault Duster и Nissan Terrano. Потенциальными покупателями новинки компания видит в большей степени мужчин (67%) в возрасте от 25 до 45 лет.

Предполагается, что произведенные на петербургском заводе автомобили будут поставляться также на рынки Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Украины. Из-за невысокого спроса на внутреннем рынке, автомобильные заводы нацеливаются на экспорт в надежде удержать объемы производства.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает с 2010 года. На предприятии производятся такие автомобили как Hyundai Solaris и Kia Rio. Мощность завода составляет 200 000 автомобилей в год. На сегодняшний момент «ХММР» является единственным в России автомобильным заводом, работающим 5 дней в неделю в три полные смены.

Одновременно в Петербурге продолжается выпуск седанов Hyundai Solaris. При этом выпуск одноименных хетчбэков прекращен: производственная линия перенастроена на выпуск кроссоверов Creta.