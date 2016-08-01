Вашингтон, 1 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Менее чем через 20 лет Россия и Китай могут достичь уровня США и их союзников в экономической и военной сфере и даже превзойти их, говорится в докладе «Общая оперативная обстановка-2035» (JOE 2035), опубликованном исследовательским центром Пентагона.

mil.ru Российские и китайские солдаты на совместных учениях

Документ, подготовленный Центром технической информации Минобороны США, гласит, что к 2035 году формирование мирового порядка в том виде, который является привычным для стран Запада после завершения холодной войны, будет сложным, либо вообще невозможным.

По данным исследования, влияние таких государств как Китай, Россия, Индия, Иран и Бразилия постоянно растет. При этом страны, названные в тексте «государствами-ревизионистами», «всё чаще выражают недовольство своими позициями, правами и полномочиями в существующей международной системе».

Отмечается, что сокращение ресурсов США и их союзников будет отрицательно влиять на доминирующую роль Штатов в мире. При этом вышеуказанные страны будут заключать альтернативные союзнические договоры.

В частности, РФ будет продолжать совершенствование своих наземных, воздушных и морских межконтинентальных ядерных сил, а также проводить такие мероприятия по сдерживанию, как «неожиданные ядерные учения, полёты бомбардировщиков и стратегические разведывательные полёты над территорией США».

В выводе исследования говорится, что в будущем в связи с научными и техническими достижениями будет укреплен паритет между глобальными игроками, а потенциальные противники смогут «более эффективно бросить вызов глобальным интересам США».