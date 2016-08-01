Москва, 1 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Отмена экспортных пошлин на зерно давно назрела — российским производителям нужно активно расширять экспортные поставки, при этом возможный рост цен на внутреннем рынке не отразится существенным образом на конечном потребителе. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 1 августа доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун, комментируя предложение Минсельхоза об отмене пошлины на экспорт пшеницы.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

«Отмена пошлин — это стимул для экспорта, и в принципе это, конечно же, может существенно повлиять и на цену на внутреннем рынке», — заявил Узун.

«Однако, во-первых, это влияние очень маленькое. Оно не столь сильно, чтобы действительно стимулировать значительный рост внутренних потребительских цен на хлеб. Доля пшеницы в стоимости хлеба, доля сельхозпроизводителей в хлебе составляет около 10%. Повышение цены на зерно даже на 20−30% отразится в росте стоимости хлеба лишь на 4−5%», — указал экономист.

И даже этого повышения уже, скорее всего, не будет, поскольку цены на внутреннем и внешнем рынках в значительной степени выравнялись, подчеркнул ученый: «Вводили эту пошлину в начале 2015 года, чтобы смягчить эффект от девальвации рубля, в результате которой экспортная цена стала намного выше, чем внутренняя. Мировые цены — долларовые, доллар подорожал, и продавать на экспорт стало гораздо выгоднее, чем продавать внутри страны».

»Для того чтобы всю пшеницу не продали и из-за этого не произошло повышения цен внутри страны, чтобы не возник дефицит зерна и хлеба, и была введена эта пошлина. Ее размер рассчитывали в размере 15% относительно мировой цены», — пояснил Узун.

«200 долларов стоила тонна пшеницы, это значит 12 тыс. рублей, когда доллар подскочил до 60 рублей. Внутри же цена, по которой производились закупки в интервенционный фонд, составляла 9−10 тыс. рублей», — продолжил он.

«Это была изначальная цель. Однако хорошо известно, что внутренние цены и внешние всегда выравниваются. Сначала они были меньше мировых, а затем все равно постепенно пошли вверх», — указал экономист.

В конечном счете это привело к тому, что сохранение экспортных пошлин потеряло какой-либо смысл, подчеркнул Узун: «Введение пошлины было заботой о потребителе. В свою очередь, отечественный производитель получал за свое зерно меньше, чем его конкурент за рубежом. Естественно, все боялись, что это повлияет на развитие внутреннего производства. Было много предложений и споров, но сельхозпроизводители добивались того, что они должны оставаться с конкурентами на равных».

«В результате через год пошлину поменяли и сделали меньше. Было много разговоров, что все равно это мешает, приводились как наши отечественные примеры, когда вводилась пошлина и это сдерживало развитие производства, так и примеры других стран: когда-то Аргентина вводила аналогичные пошлины, и это существенно повлияло на развитие зернового хозяйства страны», — продолжил ученый.

В настоящее время внутренний спрос на зерновом рынке удовлетворен и российское правительство должно поощрять экспорт, считает экономист: «Мы должны поощрять экспорт. Это главное для российского АПК. Внутри продать по хорошим ценам продукцию уже невозможно».

»10 лет назад мы продавали 5−10 млн тонн зерна. Теперь продаем 30. Это очень существенный рост. И наши компании, и транснациональные нашли способ увеличивать производство — российская продукция хорошего качества, ее с удовольствием покупают, и при этом мы продаем ее по цене чуть ниже, чем другие производители. Есть очень благоприятные условия для развития экспорта», — указал Узун.

При этом стимулирование зернового экспорта особенно актуально в свете низких цен на энергоносители, добавил он: «Они (цены на энергоносители) снизились на мировом рынке, и российский экспорт существенно упал. Поступление валюты уменьшилось.В этом отношении сельское хозяйство очень важно в качестве источника валюты. Доля сельского хозяйства в экспорте устойчиво растет. И в принципе нужно поддерживать экспорт не только зерна, но и многих других продуктов», — заключил экономист.

Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу с 1 февраля 2015 года для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна. Позже ее параметры неоднократно корректировались — в настоящее время пошлина составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну, но не менее 10 руб. за тонну. 1 августа «Ведомости» со ссылкой на письмо министра Александра Ткачева курирующему АПК вице-премьеру Аркадию Дворковичу сообщили о том, что Минсельхоз просит правительство в новом 2016/2017 сельскохозяйственном году отменить экспортную пошлину на пшеницу. В этом году Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 106 млн тонн, а при благоприятных погодных условиях он может составить рекордные 109−110 млн тонн при внутреннем потреблении 72−74 млн тонн, следует из письма Ткачева. По словам министра, массовое поступление зерна нового урожая привело к значительному снижению цен. Ранее Российский зерновой союз направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой отменить экспортную пошлину на пшеницу. По данным союза, в прошлом сезоне из-за пошлины участники рынка недополучили до 40 млрд руб. доходов.