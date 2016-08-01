Тбилиси, 1 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 1 августа подписал распоряжение о помиловании 226 осужденных. По информации пресс-службы президента Грузии, 154 помилованных президентом лица, в том числе 8 женщин и 1 несовершеннолетний, сегодня же покинут места лишения свободы.

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Остальным 72 заключенным, в том числе 3 женщинам и 2 несовершеннолетним, срок наказания был сокращен в разной форме.

По информации председателя комиссии по помилованию Звиада Коридзе, с 18 июля по 24 июля 2016 года комиссия рассмотрела дела 1585 лиц. В результате работы комиссии и принял президент решение о помиловании 226 осужденных, пояснил Коридзе.

Распоряжение президента для исполнения уже направлено министерству исполнения наказаний и пробации.