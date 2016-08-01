Москва, 1 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Toyota прекратила реализацию спорткупе GT 86 на авторынке России, сообщает портал wroom.ru.

M 93 Toyota GT 86

Информации о перспективах возобновления поставок этой модели пока нет.

Спортивное купе Toyota GT 86 вышло в продажу осенью 2012 года. Тогда модель предлагалась покупателям по цене от 1,4 млн рублей и показала реализацию в 175 проданных автомобилей за 2013 год. Затем цена заметно выросла и последние экземпляры продавались как минимум за 2,013 млн рублей, в силу чего интерес покупателей к модели упал до 14 автомобилей, проданных за весь 2015 год.

Весной 2016 года японский автоконцерн обновил это спорткупе, но на российский авторынок эти машины уже не попали.

Автомобиль был создан совместно компаниями Toyota и Subaru. Он оснащается двухлитровым оппозитным двигателем мощностью 200 л. с., механической или автоматической коробками передач и приводом на задние колеса.

Стоит отметить, что Toyota, вместе с многими другими производителями, сильно сократила ассортимент моделей на российском авторынке. За последнее время отечественный авторынок покинули хэтчбек Auris, компактвэн Verso, кроссовер Venza и гибридомобиль Prius.

Напомним, что российский рынок новых легковых автомобилей продолжает показывать сокращение объемов продаж, доходящее до 40% за год.