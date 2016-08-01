Анкара, 1 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш заявил 1 августа, что Анкара стремится не допустить еще одной попытки военного переворота со стороны вооруженных сил страны, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

С таким заявлением чиновник выступил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, в ходе которой он также выступил с критикой решения правительства ФРГ запретить трансляцию обращения президента Реджепа Тайипа Эрдогана к собравшимся на митинг 31 июля в Кельне. Он назвал данный шаг проявлением двойных стандартов. Днем ранее власти страны отправили в отставку еще почти 1,4 тыс. военнослужащих.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля вооруженные силы Турции предприняли неудачную попытку военного переворота в стране, в результате которой погибло более 200 человек. Реакцией на действия путчистов стала волна чисток гражданских и военных ведомств, в ходе которой тысячи человек лишились своих постов, а некоторые были арестованы.