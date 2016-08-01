Вильнюс, 1 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. По поводу растущих расходов на проживание из всех европейцев больше всего обеспокоены жители Литвы — этот фактор беспокоит чуть ли не половину населения Литвы (44%). Они также осторожнее, чем жители других стран, тратят деньги, а по сравнению с 2015 годом число жителей Литвы, оптимистически оценивающих экономический рост, сократилось на 15%. Такие результаты открыл опрос клиентов финансовой группы International Personal Finance (IPF), выполненный в Центральной и Восточной Европе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 августа, в IPF.

Виктор Васнецов. Нищий старик. 1874

Исследование было выполнено в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Литве и Болгарии. Опрос провело отделение международной компании по исследованию рынка GfK в Великобритании.

Результаты исследования показали, что 44% респондентов из Литвы больше всего обеспокоены по поводу роста расходов на проживание, хотя в прошлом году их было всего 31%. Кроме того, каждый пятый житель Литвы (22%) в 2016 году обеспокоен по поводу недостатка доходов, 10% беспокоятся из-за расходов на медицинские услуги.

Хотя в целом европейцы также больше всего беспокоятся из-за растущих расходов на проживание, в других странах число таких жителей намного меньше, чем в Литве — в среднем 36%. Например, жители других стран опасаются и других факторов: респонденты из Чехии больше всего обеспокоены по поводу иммигрантов (22%), в Болгарии 25% опрошенных больше всего беспокоит безработица.

Респонденты из Литвы главной причиной роста расходов на проживание назвали высокие цены на продукты питания. «Беспокойство по поводу поднявшихся цен на продукты питания чувствуют более 1/5 респондентов, в прошлом году этот показатель достигал всего 8%. Год назад 26% респондентов Литвы самой актуальной причиной роста расходов на проживание назвали коммунальные услуги», — комментирует результаты исследования Лаура Лигуте, глава Департамента по корпоративным делам компании Provident finansai.

Кроме того, по результатам исследования видно, что из всех европейцев литовцы больше всего недовольны стандартами проживания — в целом в Европе таких респондентов 14%, а в Литве целых 37%. Предполагается, что по этой причине литовцы осторожнее тратят деньги — за последние 12 месяцев 64% опрошенных из Литвы больше чем раньше склонны ограничивать свои ежедневные расходы.

В этом году заметно, что жители Литвы разочарованы экономической ситуацией Литвы — треть считает, что она будет ухудшаться. В улучшение экономической ситуации в прошлом году еще верили 38% литовских респондентов, сегодня их число сократилось до 23%. В других странах Европы преобладает похожее настроение, но своим оптимизмом отличается Румыния, в которой 45% респондентов верят в рост экономики. В Польше наоборот — почти половина 43% опрошенных настроены пессимистически.

По словам представительницы Provident Finansai, несмотря на то, что жители Литвы, по сравнению с прошлым годом, не так оптимистически оценивают экономику стран и стандарты проживания, в отношении личного финансового положения они настроены позитивнее. «В то, что в ближайших год личное финансовое положение улучшится, верят больше половины опрошенных литовцев. Причиной такого улучшения многие назвали увеличение зарплаты, а каждый пятый считает, что будет получать больше денег после перехода на новую работу», — сказала Лигуте.

В опросе, проведенном в марте-апреле 2016 года, приняли участие 9220 клиентов международной финансовой группы IPF из семи стран Центральной и Восточной Европы. В Литве было опрошено 513 респондентов.