Киров, 1 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Никита Белых, решением президента РФ отрешенный от должности губернатора Кировской области, находясь в СИЗО, решил подготовить памятку для Игоря Васильева, назначенного врио главы региона, сообщает «Город Киров».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Тюремные волнения

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Елены Абдуллаевой, Белых переживает о том, что новому губернатору придется работать в сложном районе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июля на официальном сайте президента РФ был опубликован указ об отрешении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

В настоящее время Белых находится по стражей. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Врио губернатора Кировской области назначен бывший глава Росреестра Игорь Васильев