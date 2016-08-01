Южно-Сахалинск, 1 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. На вокзале Свободного порта Ванино застряли более 70 пассажиров-сахалинцев в ожидании паромов. Ситуация повторяется из года в год, доводя до исступления и островитян, возвращающихся из отпусков, и местные власти, которые вынуждены тратить и без того не богатый бюджет на жителей соседнего региона, а власти Сахалина в это время налаживают комфортное транспортное сообщение с Японией, надеясь привлечь как можно больше туристов в регион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Десантники с Адамирала Невельского собирают жителей Сахалина в рейс. 2015 год

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Между тем, власти Сахалина, одного из наиболее бюджетообеспеченных регионов России, не придумали ничего лучше, как предложить вдвое увеличить количество пассажирских мест на двух старых паромах, курсирующих между материковым Ванино и сахалинским портом Холмск с середины 70-годов прошлого века. Предложение вызвало резкую критику жителей острова.

А вот качественное сообщение между Сахалином и японским Хоккайдо власти острова наладили, приложив все усилия к тому, чтобы это сообщение было бесперебойным и комфортным для пассажиров.

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Первый рейс из сахалинского Корсакова в японский Ваканай состоится уже в ближайшие дни. Оператор — «Сахалинское морское пароходство». Специально для этого был зафрахтован морской катамаран «Пингвин», порт приписки Сингапур. Эта же компания владеет паромами «Сахалин», перевозящими пассажиров на остров из Ванино. Власти Сахалина деятельно обсуждают с японской стороной возобновление работы паромной переправы Холмск — Отару, ранее закрытой из-за финансовых трудностей.

Власти Ванино в это время ломают головы над тем, что делать с очередным разъяренным пассажиропотоком, следующим транзитом на остров.

Алексей Мартынов Жители Сахалина ждут отправки домой

В прошлом году для того, чтобы вывезти доведенных до отчаяния пассажиров, ложившихся на железнодорожные рельсы и требовавших отправить их домой, власти вынуждены были обратиться к военным. Людей с материка вывозил десантный корабль «Адмирал Невельской». Перед эвакуацией военные подробно инструктировали людей, как следует вести себя на таком судне — десантные корабли не приспособлены для перевозки гражданских.

Ольга Демиденко Жители Сахалина едут домой на большом десантном корабле. 2015 год

Сегодня сахалинские сайты пестрят объявлениями о возможностях путешествия в страну Восходящего Солнца. А региональные власти ждут притока туристов из Японии. По итогам инспекционной поездки по острову, губернатор Сахалина Олег Кожемяко объявил о старте «Новой экономической политики». Одним из ключевых аспектов НЭП по-сахалински, по замыслу главы региона, должен стать туризм: в основном въездной. Региональное правительство рассчитывает на 600 тысяч туристов в год, и планирует получить в бюджет от 12 до 30 миллиардов рублей.

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«Вот на «Хоккайду» и будем ездить. А в Россию нам путь отрезан. Каждый раз одно и то же! У нас с женой 2 тысячи рублей в кошельке. А сколько здесь сидеть еще — неизвестно», рассказал корреспонденту ИА житель Сахалина, застрявший в Ванино.

«Я вообще не понимаю, зачем они ездят? Ведь все же знают, какая ситуация, каждый год повторяется. Не понимаю…» — недоумевает кассир в порту Ванино.

В кассах, как и в прошлые годы, составляются списки. Первыми уедут те, кто купил билеты на ранние даты. Тот, кто решит купить билет сегодня, сможет уехать только 7 августа. Это если в Татарском проливе не заштормит. Поезда с сахалинскими отпускниками возвращающимися домой, моряками и рыбаками, спешащими к месту работы, приходят в Ванино каждый день. Повторения прошлогоднего коллапса никто не исключает.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема с пассажирскими перевозками из материкового порта Ванино Хабаровского края на соседний остров началась еще в 90-х годах прошлого века. И с тех пор только усугублялась. Из 10 паромов, некогда курсировавших на линии Ванино — Холмск, осталось три. Это суда «преклонного» возраста, причем одно из них перевозит опасные грузы и пассажиров не берет.