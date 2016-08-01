Рига, 1 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Главный инфектолог Центра по профилактике и контролю заболеваний Латвии (ЦПКЗ) Людмила Виксна в передаче «Служба новостей» латвийского телеканала LNT рассказала, что в Латвии наблюдается нашествие южных видов клещей. Также она добавила, что специалисты этот факт объясняют климатическими изменениями и открытостью границ, в результате чего растет количество инфицированных людей.

Клещ

В 2016 году, с началом летнего сезона, еженедельно в Латвийский центр инфектологии приносят на исследование около 300 клещей, но не всех можно проверить на наличие инфекции, сообщила Людмила Виксна. При сравнении с 2015 годом отмечается существенный скачок заболеваний переносимых клещами: «Из-за благоприятных климатических условий клещей стало больше. Они рано просыпаются, так как зима стала мягче. К тому же у нас могут выжить южные виды членистоногих, которые чаще являются переносчиками инфекций. Поэтому в Латвии после укусов клещей стали выявлять заболевания, о которых раньше знали только из учебников по медицине, например, коксиеллез (Q-лихорадка) и туляремия», — заявила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным ЦПКЗ, в 2016 году за период с 1 января по 27 июня в Латвии подтверждены 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 6 случаев эрлихиоза и 74 случая болезни Лайма. В стране определены 26 территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, на которых уровень заболевания этим переносимым клещами вирусом особенно высок, 16 из них в находятся в Курземе (Западный регион Латвии). Наиболее опасным районом считается Алсунгский край — согласно данным ЦПКЗ, на 100 000 жителей в течение последних пяти лет здесь заболели 113 человек. Также, по результатам исследований проводимых в ЦПКЗ, инфицированность клещей достигла уже 3,9%, что является довольно высоким показателем.

Напомним, латвийские лаборатории могут выявить только энцефалит, а наиболее распространенную болезнь Лайма, переносимую клещами констатировать не удается. Также в стране нет и вакцины против Лайма.

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