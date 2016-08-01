Рига, 1 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. C 1 по 5 августа в территориальных водах Литвы в Балтийском море состоятся международные учения по выживанию на море Baltic Bikini 2016, в них примут участие около ста представителей ВВС Литвы, Латвии, Эстонии, а также военные вертолеты и патрульное судно ВМС Литвы Zemaitis, сообщает портал Mixnews.lv.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Выживание на воде

В ходе учения команды воздушных судов будут отрабатывать навыки выживания в воде, учиться выбираться из воздушного судна в случае аварийной посадки на воду, будут проверяться навыки пользования спасательными средствами, сообщила представитель Министерства обороны Даина Озолиня.

Напомним, учения Baltic Bikini проходят во всех странах Прибалтики. В Латвии учения проходили в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

Также, Латвия, как и другие страны Прибалтики, значительно активизировала свое участие в различных военных учениях НАТО, как на своей территории, так и на территории стран союзниц. Так, военнослужащие латвийских Национальных вооруженных сил с 1 по 13 сентября 2016 года примут участие в учениях «Agile Spirit», которые пройдут в Грузии. В учениях будут участвовать военные из стран НАТО и участниц программы «Партнерство ради мира» — Латвии, США, Грузии, Румынии и Болгарии. Официальная цель учений — повышение региональной стабильности и безопасности, укрепление потенциала и содействие доверию путем улучшения сотрудничества между силами членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

Читайте также:

«Латвия будет на грани уничтожения, если разместит системы ПРО»

»Латвия — база НАТО»