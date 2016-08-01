Анкара, 1 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. МИД Турции вызывал 1 августа поверенного в делах посольства ФРГ, после того как власти Германии запретили трансляцию обращения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к собравшимся на митинге в Кельне, сообщает Reuters со ссылкой на источник в руководстве страны.

thierry ehrmann Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, 31 июля в германском Кельне проходил митинг местных представителей турецкой диаспоры, которые выступали за демократию и против военного переворота в Турции.

Глава Анкары должен был обратиться к собравшимся в режиме телеконференции, однако Конституционный суд ФРГ постановил запретить трансляцию по соображениям безопасности.