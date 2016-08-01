Киев, 1 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Ввод в Донбасс международной миротворческой миссии возможен, однако после установления в регионе устойчивого режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Условием является прекращение огня, стабильное прекращение огня на линии соприкосновения. После этого необходимо будет оценить, какое дальнейшее расширение мер безопасности необходимо для того, чтобы провести свободные и честные выборы», — считает Байер.

По его словам, местные выборы в «отдельных регионах Донбасса» (то есть фактически в ДНР и ЛНР) должны быть свободными и проходить в условиях безопасности.

При этом Байер призвал не вооружать действующую в Донбассе СММ ОБСЕ, а ввести полицейскую миссию.

«Одним из вариантов (обеспечения безопасности в Донбассе), который обсуждается некоторыми, является полицейская миссия, присутствие сил безопасности определенного рода. А СММ продолжит быть невооруженной миссией», — сказал он.

Байер также призвал Россию «подкрепить свои заявления о стремлении установить мир на Украине конкретными действиями, в частности, выполнить пункт Минских соглашений о возвращении участка границы в Донбассе под контроль Украины».

Американский дипломат заверил, что сейчас любые разговоры о безопасности в европейском регионе будут начинаться с вопроса возвращения Украине Крыма — «независимо от того, к каким «гимнастическим упражнениям» будет прибегать Кремль, перерисовывая территории на карте».

Напомним, 16 июня глава ДНР Александр Захарченко заявил о желании ввести на Донетчину российских миротворцев. При этом он в очередной раз раскритиковал желание Киева вооружить миссию ОБСЕ для обеспечения безопасности в регионе или ввести другую западную полицейскую миссию — для республик Донбасса этот вариант категорически неприемлем.