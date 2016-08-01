Тегеран, 1 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. 31 июля советник верховного лидера ИРИ по международным делам Али Акбар Велаяти встретился с послом Турции в Тегеране Резой Хаканом Текином.

Orijentolog Мечеть в Тегеране

Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, а также пути дальнейшего укрепления ирано-турецких отношений. «Иран и Турция — два важнейших государства в исламском мире. Наши страны способны сыграть ведущую роль в будущем мусульманского мира», — цитирует Велаяти канал PressTV.

Иранский политик вновь вернулся к теме провалившегося госпереворота в Турции. Велаяти отметил «успех турецкого народа в срыве планов путчистов и решимость нации в противостоянии с заговорщиками».

В свою очередь Текин поблагодарил Тегеран за жесткую позицию во время последних событий, добавив, что «отношения между Ираном и Турцией достигли самого высокого уровня за последние 10 лет».

В апреле 2016 президент Ирана Хасан Рухани провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Стороны поставили цель увеличить товарооборот до $30 млрд в год. Рухани отметил, что между Тегераном и Анкарой существуют «незначительные различия к некоторым региональным проблемам, однако в вопросе борьбы с терроризмом полное понимание». Иран — одно из первых государств, осудивших попытку свержения Эрдогана.