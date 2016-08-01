Киев, 1 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Киеву необходимо обратиться в ЕС и США с просьбой ввести санкции в отношении всего Южного федерального округа России, в состав которого включен Крым. Как сообщают украинские СМИ, об этом заявили лидеры «киевских крымских татар» — в частности, народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев и Генеральный директор крымско-татарского телеканала ATR, главный организатор энергетической и продуктовой блокады Крыма Ленур Ислямов.

Ismail Qirimli Ленур Ислямов

«Нам нужно обратиться ко всем международным организациям, в частности к Европейскому союзу, ко всем странам, которые наложили санкции на оккупированный Крым, с тем, что теперь эти санкции должны быть распространены на весь тот округ, куда будет входить оккупированный полуостров», — призвал Джемилев. Он считает, что президент Путин включил Крым в состав Южного федерального округа России именно для того, чтобы полуостров оказался вне действия санкций.

Кроме того, Ислямов призвал ужесточить санкции в отношении России в целом.

«Санкции должны распространяться на тот округ, куда Крым присоединили. Мы считаем, что вся Россия, которая аннексировала украинский Крым и топчет украинскую землю, должна подвергнуться более жестким санкциям со стороны западного сообщества, в частности, подписантов Будапештского договора», — сказал Ислямов.

Он прогнозирует, что Россия «вернет» Крым под контроль Киева, если страны Запада усилят санкции, в частности, введут эмбарго на российскую нефть «хотя бы на шесть месяцев», отключат SWIFT и закроют доступ госбанкам РФ к западным счетам.

Ислямов обвинил Запад и президента США Барака Обаму в применении мягких санкций в отношении РФ.

США также не собираются менять свою политику в отношении Крыма, несмотря на решение Путина ликвидировать крымскую автономию, дал понять посол Вашингтона на Украине Джеффри Пайетт.

«Для США это решение не имеет никакого значения. Мы не признаем аннексию Крыма, и поэтому наша санкционная политика не меняется от того, кто является губернатором Севастополя или Крыма. Мы объявили и по-прежнему считаем, что Крым — это неотъемлемая часть Украины», — сказал Пайетт. При этом посол не стал комментировать предположение о том, что включение Крыма в Южный федеральный округ РФ будет означать расширение санкций на весь федеральный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым лишился статуса федерального округа. Согласно указу главы государства, Крым вошел в состав Южного федерального округа Российской Федерации.