Салехард, 1 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от сибирской язвы скончался ребенок. Об этом сообщается в понедельник, 1 августа, на официальном сайте органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

uralinform.ru Пустая детская кроватка

«Мне сообщили о смерти мальчика в нашей больнице, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. — Нет никаких слов, чтобы передать мое состояние. Сочувствую, сопереживаю родителям».

При этом он добавил, что власти региона с первого дня перестраховывались, делали всё возможное, чтобы сохранить жизнь каждого попавшего в беду.

«Буквально боролись за жизнь каждого, — говорит Кобылкин. — Но инфекция показала свое коварство. Вернувшись через 75 лет, она забрала жизнь ребенка…».

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поручил провести расследование оказания ребенку медпомощи, а также оказать его родителям психологическую и всю другую необходимую помощь.