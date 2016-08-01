Донецк, 1 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях, при этом противоборствующие стороны применяли запрещенные Минскими соглашениями 122 и 152 мм артиллерию. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

По словам военного ДНР, прошлой ночью украинские силовики обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Ясиноватая, Трудовское, Александровка, Зайцево, Саханка, Коминтерново и Ленинское.

«По этим участкам было выпущено 118 снарядов калибра 152 и 122 мм и 151 мина калибрами 82 и 120 мм», — сказал ДАН источник.

В результате ведения боевых действий в г. Ясиноватая (Донетчина, под контролем ДНР) погиб один мирный житель 1968 года рождения, еще один получил ранение, разрушено до 20 домов, из них пять в Донецке и Ясиноватой, 15 — в пос. Зайцево (под Горловкой). «В пос. Зайцево повреждено порядка 15 домов — нет остекления», — уточнил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала два обстрела со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что позиции армии ЛНР были обстреляны в селе Калиново и на окраине пгт. Станица Луганская (у памятника князю Игорю). В то же время украинские силовики использовали автоматические гранатометы и 82 мм минометы.

В свою очередь 1 августа спикер пресс-центра «АТО» Ольга Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 85 раз нарушили режим прекращения огня. «Из них 37 — на Донецком, 35 — на Мариупольском и 13 — на Луганском направлениях», — добавила Баранова.

Она сообщила, что на Донецком направлении ВС ДНР применяли тяжелую артиллерию 152 и 122 мм. «В районе Авдеевки ночью было особенно горячо, враг использовал более 100 боеприпасов. Из минометов различного калибра, гранатометов и пулеметов противник бил по нашим позициям в Опытном, Авдеевке, Зайцево и Песках. Неспокойно было в Майорске, Каменке и Троицком», — сказала Баранова.

По ее словам, позиции ВСУ в Широкино, Красногоровке и Марьинке (Мариупольское направление) были обстреляны из минометов, а в Водяном и Старогнатовке — из БМП.

«Около 22:42 в районе Богдановки была обнаружена ДРГ противника численностью до пяти человек. Подойдя на расстояние до 100 метров, враг открыл огонь из стрелкового оружия и АГС-17. Благодаря слаженным действиям личного состава огнем из АГС и стрелкового оружия ДРГ была отброшена. Продолжалось огневое столкновение 18 минут», — подчеркнула Баранова.

Она также проинформировала, что на Луганщине под обстрел ВС ЛНР попали украинские позиции в районе Новотошковского, Новозвановки, Крымского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной.

Напомним, 31 июля заместитель главы Куйбышевской райадминистрации Донецка Иван Адамец заявил, что прошлой ночью в результате ведения боевых действий в районе были повреждены сразу более 14 жилых домов, в том числе многоквартирных.