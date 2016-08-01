Астана, 1 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Казахстане в июле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%. Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики страны, цены на потребительские товары и услуги с начала года увеличились на 5,2%, в том числе на продовольственные товары — на 5,6%, непродовольственные — на 5,2%, платные услуги — на 4,7%. В годовом выражении (июль 2016 года к июлю 2015 года) инфляция составила 17,7%.

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Что касается продовольственных товаров, то по сравнению с июлем 2015 года цены на них выросли на 15,9%.

Согласно статданным, больше всего подорожали: сахар — на 65,4%, крупы — на 40,4%, кофе, чай и какао — на 31,3%, масла и жиры — на 28,6%, хлеб — на 27,1%, кондитерские изделия — на 22,4%, рыба и морепродукты — на 21,5%, фрукты и овощи — на 20,7%, булочные и мучные изделия — на 17,3%, макаронные изделия — на 16,7%, мука — на 12,4%, алкогольные напитки — на 11,8%, молочные продукты — на 8,3%.

Рост цен на мясо и мясопродукты за отчетный период составил 6,3%. Цены на мясо птицы выросли на 16,1%, колбасные изделия — на 8,9%, говядину — на 4,4%, свинину — на 2,8%, баранину — на 2,3%, конину — на 1,5%.

Отметим, что на 1 июня 2016 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,2%. За месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, цены на платные услуги выросли на 0,6%.

Напомним, 30 марта председатель правления Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что «инфляция в 2016 году будет иметь затухающий характер» и не превысит 8%. Отметим также, что, по мнению казахстанских экспертов, уровень инфляции по итогам текущего года составит 9−11%.