Лондон, 1 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая цикл фантастических произведений о юном волшебнике, объявила, что пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» стала финальной книгой саги, сообщает Reuters.

Huw Williams (Huwmanbeing) Финиш

«Да, думаю, что мы закончили. Я рада, что это реализовали так красиво, — заявила Роулинг о постановке спектакля по пьесе, — но нет, с Гарри покончено».

По данным британской книжной сети Waterstones, количество предварительных заказов восьмой книги о Гарри Поттере превысило шестизначные цифры, чего не наблюдалось с момента выхода седьмой части саги, передает «Би-би-си». Ожидается, что издание станет для книжной сети самой продаваемой книгой года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в мире стартовали продажи очередного произведения Джоан Роулинг. Поклонники истории о Гарри Поттере выстраивались в очереди, а книжные магазины подготовили специальные мероприятия к выходу издания. В России продажи книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя» начнутся в начале августа этого года.

Ранее предполагалось, что седьмая книга саги — «Гарри Поттер и Дары Смерти» — станет последней. Писательница завершила работу над ней в начале 2007 года, в дальнейшем книга была экранизирована. Первая часть одноименного фильма вышла на экраны осенью 2010 года, вторая — летом 2011 года.

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