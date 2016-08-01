Мурманск, 1 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Медведи сворачивают надгробия на кладбище под Кировском в Мурманской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, фотографии разрушенных могил были обнародованы в одном из городских сообществ в соцсетях.

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«Медведи орудуют на кладбище не первый раз, — сообщается в группе. — Звери ищут лакомства на могилах, сворачивая на своём пути надгробия. Их также привлекает запах объедков и продуктов, которые люди выкидывают в бачки возле кладбищ. Смотрители захоронений говорят, что регулярно находят мусорки перевёрнутыми, а рядом — медвежьи следы и экскременты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Мурманской области участились встречи людей с дикими животными. По некоторым данным, на севере увеличилась популяция хищников. В то же время экологи считают, что причиной выхода медведей к людям стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.

Ранее мурманское Минприроды начало подсчёт диких медведей. При наличии любой информации в ведомстве просят жителей заполнить «Карточку встречи с бурым медведем».

Добавим, несмотря на возможные столкновения с хищниками, Мурманское Минприроды запретило северянам ходить в лес с оружием. За ликвидацию опасных зверей отвечают представители Охотнадзора, к крайним мерам они могут прибегнуть лишь в том случае, если хищник представляет реальную угрозужизни и здоровью местных жителей.