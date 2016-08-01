Москва, 1 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Фазиль Искандер будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. Гражданская панихида по писателю состоится 2 августа 2016 года в Центральном доме литераторов в столице.

Владилен Медков Новодевичье кладбище

«По просьбе родных Фазиль Искандер будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Великий писатель. Вечная память», — написал мэр.

Ранее члены семьи писателя заявляли о намерении обратиться к мэру с соответствующей просьбой.

Напомним, 31 июля 2016 писатель скончался на 88-м году жизни от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Фазиль Искандер получил множество государственных наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию СССР. Его произведения переведены на многие европейские языки и любимы читателями из разных стран. В честь него назвали библиотеку на Кастанаевской улице в Москве.

Как ранее заявил заместитель председателя комиссии по монументальному искусству в Мосгордуме Лев Лавренов, в столице может появиться памятник Искандеру.