Ставрополь, 1 августа, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Похоже, попытки рейдерских захватов самых значимых хозяйствующих субъектов не остались в неспокойных 1990-х. То и дело на глазах всей честной публики нечистые на руку дельцы пытаются отжать выгодный бизес у законных владельцев. И в ход идут любые методы, самые грязные и циничные. Яркий пример этому — ситуация с ОАО НПК «ЭСКОМ», предприятием, которым по праву совсем еще недавно так гордилось Ставрополье.

НПК «ЭСКОМ»

Нападки на «ЭСКОМ», а конкретно на его генерального директора Сергея Азирова, продолжаются с прошлого года, и в ход уже пошла тяжелая артиллерия. Его обвиняют в выводе активов в подконтрольные фирмы, в махинациях с бартерными сделками, мошеннических операциях с корпоративным имуществом, в невыплате заработной платы сотрудникам и даже в том, что он ведет, мягко говоря, аморальный образ жизни. В общем, у кого на что хватает фантазии, а фантазия у врагов «ЭСКОМа» очень богатая. Большинство «обвинений» абсолютно безосновательно, просто выдумано, высосано из пальца, и доказательств оппоненты предъявить не в состоянии. Но некоторые средства массовой информации с азартом подключились к этой травле, призывая, по сути, уничтожить ведущего производителя жизненно необходимых лекарственных препаратов. Не взяв комментарии у представителей концерна, не проведя собственное расследование, они совсем позабыли, что СМИ должны выдерживать нейтральную позицию.

Никто не спорит, проблемы у предприятия действительно есть. И начались они в 2014 году, когда после известных политических событий в братской стране прекратились поставки стеклотары с украинского завода в Житомире. Найти ему замену оказалось непросто, ведь далеко не каждая стеклотара, как и пробка к ней, подходит для инфузионных растворов. В тот период объемы производства завода резко снизились. НПК «ЭСКОМ» и еще четыре крупнейших фармпредприятия России инициировали лицензирование производства медицинской бутылки ОАО «ЮгРосПродукт» из Ставропольского края. Но уже в 2015-м новый поставщик оказался не у дел, так как его отключили от газовых сетей за большие долги поставщику голубого топлива. С тех пор всю отечественную фарминдустрию стал обслуживать производитель стекла из Солнечногорска, способный выпустить лишь 16% от необходимого для страны объема стеклотары.

Не имея возможности работать в полную силу, руководство когда-то преуспевающего, стабильного предприятия вынуждено было направить все силы на борьбу за выживание.

Кто все эти люди?

Сильнее всего раскручивается «скандал» с долгами компании по зарплатам работникам. Были написаны многочисленные жалобы и заявления в государственные и общественные структуры. Сняты жалостливые ролики, герои которых рассказывают, что на предприятии с ними обращались, как с собаками, по полгода не платили, оскорбляли, крыли матом и грозили физической расправой.

Сотрудники НПК «ЭСКОМ»

Апогеем данной истории стал пикет, состоявшийся в конце мая текущего года в Ставрополе, на площади 200-летия. Тогда и вскрылись некоторые интересные подробности. Корреспондент краевого телеканала подходила к пикетчиком с простым вопросом: «Вы работаете на «ЭСКОМе»?». Те заметно терялись и, пряча глаза, сбивчиво рассказывали, что сами на этом предприятии никогда не трудились, там работает знакомый, брат или сват. Кто-то проваливал свой актерский дебют с треском, когда не мог определиться, то ли он просто прохожий, то ли борец за права трудового народа. По версии якобы родственников и друзей, никто из сотрудников не явился на пикет лишь потому, что боится увольнения или даже избиения. Съемочная группа побывала и на заводе, чтобы узнать у его работников, действительно ли их так сильно обижают. С некоторым недоумением люди, работающие здесь пять, десять и более лет, говорили, что зарплату задерживали максимум на две-три недели, никто им не угрожал, и уходить со своих мест они не собираются. Зная, что на других предприятиях дела обстоят гораздо хуже, они удивлялись шуму, поднятому именно вокруг «ЭСКОМа».

Небольшое расследование показало, что самые ярые активисты этой информационной войны даже не являются гражданами России. Приезжие из Украины говорили с характерным акцентом, а один из снявшихся в ролике в слове «ставропольский» делал ударение на второй слог, ясно давая понять, что даже не знает о существовании нашего региона. Украинский след обозначился еще четче во время «круглого стола» в Общественной палате РФ, проведенного 16 июня. Активным участником мероприятия, переживающим за обиженных эскомовцев, стал одесский журналист Алексей Албу, представляющий газету «Рабочая демократия», которая не выпускается с ноября прошлого года. Просмотр аккаунтов в соцсетях дал новую пищу для размышлений, ведь в числе его виртуальных друзей можно увидеть и участников майского пикета, и пострадавших от «произвола» руководства завода, и более влиятельных разоблачителей творящихся там «бесчинств». Налицо сговор во имя циничной клеветы, дешевая инсценировка, направленные против топ-менеджмента «ЭСКОМа». Кто же заказчик этого низкопробного шоу? И следят ли за этим беспределом правоохранители?

Судилище без правил

Травля продолжилась и в ходе того самого «круглого стола» в Общественной палате России, куда почему-то «забыли» пригласить руководство предприятия. Поводом собраться стали упомянутые выше жалобы на задержки заработной платы. Примечательно, что исполнительному директору НПК «ЭСКОМ» Александру Корабельникову дали слово далеко не сразу. Выступавшие перед ним ораторы высказывались в духе «держать и не пущать». Призывали к атаке на концерн силовые ведомства, обвиняли его руководство в полном беспределе по отношению к работникам. Слов Корабельникова об отсутствии на сегодняшний день долгов по заработной плате, что подтверждается документально, никто словно не услышал. Так же никого не заинтересовала информация о том, что по результатам недавней прокурорской проверки нарушений трудового законодательства на заводе не выявлено.

Продолжая клеймить и обличать, гневные ораторы почему-то не вспомнили, что предшествовало стремительному обнулению положительного имиджа «ЭСКОМа». Несколько лет назад влиятельная европейская фармкомпания предложила продать концерн. В перспективе было его закрытие, что является обычной практикой в борьбе корпораций с конкурентами. Сергей Азиров отказался, но, по-видимому, виды на концерн или, скорее, на его долю на фармацевтическом рынке России у кого-то остались.

Из-за отсутствия достаточного количества медицинской тары объемы производства упали с 15 миллионов бутылок в месяц до 2−2,5 миллионов. Тогда руководство предприятия обратилось за реструктуризацией имеющихся кредитов, и банки пошли навстречу. Лишь ФК «Открытие» в реструктуризации долга не только отказал, но и потребовал досрочного погашения кредита, хотя речь шла об отсрочке всего в 5 месяцев.

В тот момент на горизонте появились два инвестиционных фонда — компании Greenpoint Investments Limited (СоюзНефтеГаз) и Meridian Capital, что было воспринято как шанс на спасение. Они предложили средства для погашения долгов перед кредиторами в обмен на вхождение в капитал концерна на условиях владения 49% акций. Деньги фонды действительно дали, но не до 1 сентября 2014 года, в соответствии с соглашением, а к середине мая следующего года. Дела на заводе все ухудшались, и вскоре так называемые инвесторы, словно специально усугублявшую ситуацию, попросили Сергея Азирова разрешить продать заложенные акции. Конечно, он не согласился, после чего «ЭСКОМ» посетили четверо крепких парней, потребовавших дать положительный ответ, угрожавших и даже напавших на гендиректора. Азиров написал заявление в полицию, затем жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на бездействие полиции, но бандитов так и не нашли.

Дальнейшие события развивались стремительно. Один из самых неуступчивых кредиторов «ЭСКОМа» банк «ФК «Открытие» вдруг переуступил основной долг в 2,1 миллиарда рублей некоему ООО «Байкал». При этом платежи по погашению долга предусмотрены в 2017 году. В открытом доступе находится информация, что уставной капитал общества всего 10 тысяч рублей, а вот данных о реальной деятельности нет никаких. Зарегистрировано оно в Москве, но учредителем выступила компания из Кипра. Как пояснил судебный представитель концерна «ЭСКОМ» Геворк Халатян, непонятно, почему недавно созданное предприятие без каких-то активов получило более выгодные условия. Попытка связаться с его руководством не увенчалась успехом, потому что по указанному адресу находится многоэтажный жилой дом. А на обращение в ФК «Открытие» с просьбой предоставить данные и сверить, какие права и залоги были переданы «Байкалу», ответа так и не последовало.

В июне на «ЭСКОМе» было введено внешнее наблюдение и назначен временный управляющий. Но это вовсе не означает скорейшую гибель концерна, как надеялись его недоброжелатели. Наоборот, у руководства появился реальный шанс вернуть себе былое могущество и финансовую стабильность. Теперь можно работать спокойно, без оглядки на тех, кто стремится присвоить или уничтожить завод.

Экономика или политика

Напрашивается вопрос, какую позицию в этой истории займет наше государство, так активно продвигающее политику импортозамещения. Почему власти спокойно наблюдают за грязной информационной войной, развернутой против концерна? Нельзя допустить унитожение ведущего фармацевтического завода, важного звена в экономике всей страны, отдающего в бюджет сотни миллионов рублей налогов, обеспечивающего рабочими местами более тысячи человек. Недопустимо забывать и о простых людях. В России всего пять фармпроизводителей, выпускающих так называемые чистые, то есть разливаемые в стеклотару инфузионные растворы, которые в разы дешевле импортных аналогов. Уход с рынка самого крупного из них вызовет дефицит отечественной продукции и освободит место для иностранной. И без того едва сводящие концы с концами пенсионеры будут вынуждены покупать инфузионные растворы не за 20, а за 200 рублей.

Сегодня руководство ОАО НПК «ЭСКОМ» пытается донести до Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Ставропольского края, руководства ООО «Газпром межрегионгаз», насколько серьезна ситуация, какими тяжелыми могут быть последствия. Первые подвижки уже есть. Благодаря усилиям губернатора Владимира Владимирова, проведшего переговоры с руководством АО «Газпром», в конце июня удалось запустить стекольный завод «ЮгРосПродукт» в Новоалександровске, остающийся основным поставщиком тары для инфузионных растворов. А Минпром России в самое трудное время обратился к банкам, кредитующим крупнейшие фармкомпании страны, с просьбой рассмотреть возможность их перекредитования. Но ФК «Открытие» отказал в отсрочке не только «ЭСКОМу». Видимо, и федеральное министерство ему не указ, и проблемы российских стариков его совершенно не касаются.

Нельзя забывать, что в последние годы в отношении России ведется война не только информационная, но и экономическая. Мы все помним начало 1990-х, когда наша промышленность рухнула. Помним, чего стоило Президенту Владимиру Путину поднять страну с колен. Всем нам, и политикам, и представителям бизнеса, и общественным деятелям, нужно жестко пресекать тех прозападных воителей, которым очень выгодна слабая, измученная Россия. Остается надеяться на правоохранительные органы, долг которых прекратить разгул рейдерского терроризма, угрожающего всей нации.