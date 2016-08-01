Тегеран, 1 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь иранской консервативной общественно-политической организации «Общество борющегося духовенства» Мохаммад Али Мовахеди Кермани в беседе с журналистами агентства Tasnim News (близкое к КСИР) рассказал о подготовке к предстоящим президентским выборам.

kremlin.ru Хасан Рухани

«Революционные силы и движение консерваторов готовы к решительной борьбе на предстоящих президентских выборах. В течении месяца мы приступим к обсуждению кандидатуры и участия консерваторов в президентской гонке», — отметил Кермани.

Политик ответил на вопрос о возможности поддержки организацией действующего президента Ирана Хасана Рухани и его предшественника Махмуда Ахмадинежада.

«Учитывая текущую ситуацию, маловероятно, что мы поддержим Хасана Рухани. Мы еще не обсуждали его кандидатуру Ахмадинежада, однако не думаю, что поддержим его», — цитирует генсека агентство Tasnim News.

27 июля Совет стражей конституции Ирана сообщил, что президентские выборы пройдут 19 мая 2017 года. Предыдущие выборы президента в Иране прошли в 2013 г.

«Общество борющегося духовенства» — наиболее влиятельная политическая организация в Иране. Образовано в 1977 году для борьбы с шахским режимом. В его состав входят верховный лидер ИРИ Али Хаменеи, председатель Совета по определению политической целесообразности Али Акбар Хашеми Рафсанджани, президент Хасан Рухани, а также другие представители иранской элиты.