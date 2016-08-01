Вашингтон, 1 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В США проведены огневые испытания ракетных двигателей RS-25, предназначенных для тяжелой ракеты-носителя SLS, сообщает NASA.

nasa.gov Испытания ракетных двигателей RS-25

Испытания прошли на полигоне Стеннис в штате Мисисипи. Двигатель отработал 650 секунд. Ракетные двигатели RS-25 до 2011 года использовались на многоразовых «шаттлах» и подверглись модернизации под параметры новой ракеты, которую планирует использовать для запуска космического корабля Orion к Марсу. Двигатели оснащены новыми системами управления.

Испытания начались 14 июля. Они проводились специалистами NASA, а так же сотрудниками компаний Aerojet Rocketdyne и Syncom Space Services. Сообщается, что на 2016 год запланированы еще четыре испытания ракетных двигателей данного типа. Следующее из них начнется 18 августа.

Напомним, что дебютный запуск космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя SLS запланирован на конец 2018 года. Ракета SLS будет использовать четыре двигателя RS-25 и два твердотопливных ускорителя.

Полет корабля с экипажем на борту к Марсу NASA собирается осуществить в середине 2030-х годов. До этого срока к Марсу направят несколько автоматических аппаратов для изучения поверхности и атмосферы планеты, а также для поиска места для посадки корабля с астронавтами на борту.