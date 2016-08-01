Пекин, 1 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Последние данные, полученные от лунной космической станции Чанъэ-3, подтвердили предположение китайских ученых об отсутствии воды на Луне. Соответствующее заявление ученого совета Академии наук КНР было опубликовано на официальном сайте Центрального телевидения Китая (CCTV).

hq.nasa.gov Поверхность Луны

Оптический телескоп Чанъэ-3 не обнаружил следов воды в предполагаемом месте. Анализы вулканических газов, взятых у поверхности Моря Дождей, подтвердили, что недра Луны не содержат воду.

Доставленные на Землю в 1969 г. образцы лунного грунта также не содержали соединения, характерные для водосодержащей среды. Однако в последние 15 лет многие ученые предположили, что на Луне когда-то могла быть вода.

«Полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что на Луне никогда не было воды. Данный вопрос можно считать закрытым для дискуссии», — сообщил профессор Академии наук КНР Вэнь Цзяньянь.

Космическая станция Чанъэ-3 была запущена 1 декабря 2013 г. с космодрома Сичан. Прилунение состоялось 14 декабря. Чанъэ-3 совершил первую в истории китайской космонавтики и первую за 37 лет мягкую посадку на Луну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. китайский космический аппарат Чанъэ-3 установил новый рекорд по длительности работы на поверхности Луны.