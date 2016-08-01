Китайский космический аппарат не обнаружил следов воды на Луне
Пекин, 1 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Последние данные, полученные от лунной космической станции Чанъэ-3, подтвердили предположение китайских ученых об отсутствии воды на Луне. Соответствующее заявление ученого совета Академии наук КНР было опубликовано на официальном сайте Центрального телевидения Китая (CCTV).
Оптический телескоп Чанъэ-3 не обнаружил следов воды в предполагаемом месте. Анализы вулканических газов, взятых у поверхности Моря Дождей, подтвердили, что недра Луны не содержат воду.
Доставленные на Землю в 1969 г. образцы лунного грунта также не содержали соединения, характерные для водосодержащей среды. Однако в последние 15 лет многие ученые предположили, что на Луне когда-то могла быть вода.
«Полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что на Луне никогда не было воды. Данный вопрос можно считать закрытым для дискуссии», — сообщил профессор Академии наук КНР Вэнь Цзяньянь.
Космическая станция Чанъэ-3 была запущена 1 декабря 2013 г. с космодрома Сичан. Прилунение состоялось 14 декабря. Чанъэ-3 совершил первую в истории китайской космонавтики и первую за 37 лет мягкую посадку на Луну.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. китайский космический аппарат Чанъэ-3 установил новый рекорд по длительности работы на поверхности Луны.