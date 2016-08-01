Москва, 1 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил создать дополнительный туристский маршрут по территории Московского Кремля. Об этом говорится в опубликованном 1 августа пресс-службой Кремля перечне поручений по итогам осмотра парка на месте демонтированного 14 корпуса Московского Кремля, состоявшегося 17 мая 2016 года.

Аполлинарий Васнецов. Гонцы. Ранним утором в кремле. Начало XVII века. 1913

«Министерству культуры Российской Федерации совместно с Федеральной службой охраны Российской Федерации, Управлением делами Президента Российской Федерации и Институтом археологии Российской академии наук создать дополнительный туристский маршрут по территории Московского Кремля без посещения музеев (с отдельным входным билетом) и организовать его информационное сопровождение», — говорится в документе.

Создание маршрута поручено завершить до 30 ноября 2016 года, а ответственными за данный вопрос назначены глава Минкультуры Владимир Мединский, управляющий делами президента Российской Федерации с 2014 года Александр Колпаков, директор ФСО Дмитрий Кочнев и президент РАН Владимир Фортов.

Напомним, ансамбль Московского Кремля включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. На территории Кремля располагается Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».