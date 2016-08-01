Петропавловск-Камчатский, 1 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Главное место на стенде Камчатки во время Восточного экономического форума во Владивостоке в начале сентября займе проект ТОР «Камчатка», который включает в себя развитие инфраструктуры и туристко-рекреационного кластера, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана Герасимова.

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В рамках презентации ТОР регион планирует представить проекты строительства нового аэровокзала главного аэропорта края, строительства аэропорта для малой авиации, тепличных комплексов, туристско-рекреационный кластер.

«То есть это один масштабный макет, который будет выполнен с применением совершенно новых уникальных технологий. Думаю, что наш стенд привлечёт внимание всех, как и инвесторов, так и других заинтересованных лиц», — считает Оксана Герасимова.

Всего на участие в ВЭФ от Камчатки претендуют 10 проектов. «На участие в ВЭФ также претендуют проекты в сфере рыбопереработки и рыбодобычи. Это проект Колхоза имени Ленина по строительству рыболовных судов. Стоимость проекта порядка 4,6 млрд рублей. А также строительство рыбоперерабатывающего предприятия в Карагинском районе. Инициатор проекта — ООО «Тымлатский рыбокомбинат», — добавила руководитель Агентства. — При этом, Колхоза Ленина новые суда планируется строить на отечественной верфи — в Калининградской области, а новый комбинат даст региону не только налоги, но и множество рабочих мест».

Кроме того, на участие в Восточном экономическом форуме заявились инициаторы проектов в сфере минерально-сырьевого, агропромышленного комплексов и туризма — проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей закрытого грунта и проект строительства птицефабрики по производству бройлеров.

Как сообщало ИА REGNUM, второй Восточный экономический форум пройдёт на острове Русский во Владивостоке 2−3 сентября.

Участвовать в форуме может не каждый — «входной билет» для делегации более 1 миллиона рублей. Минимальная стоимость — 150 тысяч рублей. Официальный перевозчик — «Аэрофлот» — уже забронировал для гостей мероприятия 1,5 тысячи авиабилетов по маршруту Москва — Владивосток — Москва.