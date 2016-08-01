Якутск, 1 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Якутии горит 240 га леса, и при этом продолжает расти долг за их ликвидацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон. По его словам, за 2016 год образовалась задолженность в сумме почти 50 млн рублей, при том, что лесных пожаров в Якутии в этом году относительно немного.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

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Ещё 157,8 млн рублей долга остаются невыплаченными за тушение пожаров в 2014 и 2015 годах. Деньги федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) должно жителям региона, тушившим пожары, а также за предоставление необходимой для этого техники.

В настоящее время в республике действуют 3 лесных пожара общей площадью 240,4 га, в том числе один в Ленском районе Якутии и два — в Сунтарском. В ликвидации пожаров занят 91 человек, в том числе 20 работников пожарно-химических станций, 62 специалиста парашютно-десантной пожарной службы авиалесоохраны, 2 работника лесничества и 7 человек из местного населения.

Есть в республике и пожары, которые не тушат из-за их труднодоступности, сообщил Джулустан Хон. «Мы физически не можем до них доехать, дойти, долететь, поэтому просто мониторим, посредством спутников, чтобы они не разрастались», — сообщил представитель департамента лесных отношений республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 86% гектаров леса Якутии назвали территорией, где пожары можно не тушить из-за труднодоступности и отсутствия угрозы для объектов экономики и населённых пунктов. Соответствующее постановление правительства было принято 18 мая 2016 года. По словам Джулустана Хона, даже чтобы оперативно тушить те леса, которые не являются труднодоступными, республике необходимо 2−2,5 млрд рублей. При этом республике выделяется из федерального бюджета в год порядка 400 млн рублей субвенций на тушение лесных пожаров, и этих денег не хватает.

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