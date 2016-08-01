Петропавловск-Камчатский, 1 августа, 2016, 10:36 — ИА Регнум. На Камчатке сразу три партии потеряли шансы выдвигать свои списки кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона, которые состоятся 18 сентября. Это «Коммунисты России», «Партия Роста» и «Союз Труда». Все они не прошли проверку документов в избиркоме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Мертвые души». реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Александр Калягин и Владимир Стеклов

Как пояснили в избирательной комиссии, для проверки выборочно взяли часть подписей из подписных листов и выяснилось, что число недостоверных и недействительных превышает предельно допустимые значения. Кроме того, у «Коммунистов России» нашлись и «мертвые души», то есть людей, которые якобы дали свои подписи в поддержку партии, уже нет в живых.

«В связи с этими фактами принято решение отказать этим партиям в регистрации списков кандидатов», — сказали в избиркоме. Та же участь коснулась и некоторых кандидатов. Например, в «Справедливой России» исключили действующего депутата регионального парламента Сергея Голубева, который представил не полный пакет документов. Кроме того, из списков этой же партии исключена Дарья Монина. Выяснилось, что она все еще является членом КПРФ, а баллотироваться хотела от эсеров. Остальные участники списка партии Сергея Миронова прошли регистрацию. Не возникло проблем у «Единой России», ЛДПР, «Патриотов России» и КПРФ.