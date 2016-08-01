«Украина продолжает целенаправленно разрушать Донбасс»
Донецк, 1 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. С начала 2016 года на Донетчине количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 7294 раза, а за июль количество нарушений составило 1397 раз.
Соответствующие данные обнародовал замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В течение прошедшей недели украинские силовики по-прежнему вели обстрелы территории ДНР. Бойцы ВСУ 3279 раз обстреляли территорию республики, в том числе из тяжелого вооружения — 3103 раза… В результате обстрелов силовиков позиций ДНР один военнослужащий республики погиб. Среди мирного населения пять человек получили ранения. За неделю огнем украинской артиллерии повреждено 26 домостроений в населенных пунктах Донецк, Зайцево, Докучаевск, Коминтерново», — сказал Басурин.
Он сообщил, что за прошедшую неделю в результате боевых действий и низкой дисциплины погибли более десятка солдат ВСУ, еще около 20 военнослужащих получили ранения.
«При нарушении техники безопасности в ходе обстрела территории республики произошла детонация боеприпасов на позиции 152-мм артиллерийских гаубиц «Мста-Б» 55 артиллерийской бригады, в результате чего уничтожено одно и повреждены три орудия, потери ВСУ составили — 11 погибших и 18 раненых. Также в районе населенного пункта Опытное нами сорвана попытка ДРГ противника проникнуть в тыл подразделений ДНР. Группа была остановлена огнем из стрелкового оружия, в результате чего противник понес потери до 10 погибших и раненых», — рассказал Басурин.
По его словам, за последнюю неделю июля в районе населенных пунктов Ясиноватая, Донецк, Спартак, Тельманово и Саханка наблюдается активизация боевых действий.
«В течение всей недели мы фиксировали нарастающую напряженность на Горловском и Донецком направлениях. В свою очередь, в нашу сторону сыпались обвинения в нарушении Минских договоренностей. Только 27 июля, в день начала переговоров Контактной группы, отмечено снижение количества обстрелов ВСУ по территории республики. Данный факт свидетельствует о том, что официальный Киев пытается пустить пыль в глаза «нормандской четверке» и всему мировому сообществу. Украинская сторона целенаправленно продолжает разрушать объекты жизнеобеспечения и инфраструктуру Донбасса. Артиллерийские и минометные обстрелы Донецкой фильтровальной станции во время проведения ремонтных работ ведутся регулярно. Только по счастливой случайности никто из работников ремонтных бригад не пострадал. Авария на фильтровальной станции может привести к экологической катастрофе на территории ДНР и в прилегающих областях Украины», — добавил Басурин.
Представитель республиканского оборонного ведомства также предостерег подразделения ВСУ от попыток проведения наступательной операции.
«Предостерегаем военно-политическое руководство Украины от попыток наступательных действий. ДНР готова оказать достойное сопротивление, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Мы хотим мирного разрешения конфликта и призываем всю мировую общественность повлиять на руководство Украины и остановить кровопролитие в Донбассе», — подытожил Басурин.