Донецк, 1 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. С начала 2016 года на Донетчине количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 7294 раза, а за июль количество нарушений составило 1397 раз.

elitefon.ru Солдаты. Гаубица

Соответствующие данные обнародовал замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В течение прошедшей недели украинские силовики по-прежнему вели обстрелы территории ДНР. Бойцы ВСУ 3279 раз обстреляли территорию республики, в том числе из тяжелого вооружения — 3103 раза… В результате обстрелов силовиков позиций ДНР один военнослужащий республики погиб. Среди мирного населения пять человек получили ранения. За неделю огнем украинской артиллерии повреждено 26 домостроений в населенных пунктах Донецк, Зайцево, Докучаевск, Коминтерново», — сказал Басурин.

Он сообщил, что за прошедшую неделю в результате боевых действий и низкой дисциплины погибли более десятка солдат ВСУ, еще около 20 военнослужащих получили ранения.

«При нарушении техники безопасности в ходе обстрела территории республики произошла детонация боеприпасов на позиции 152-мм артиллерийских гаубиц «Мста-Б» 55 артиллерийской бригады, в результате чего уничтожено одно и повреждены три орудия, потери ВСУ составили — 11 погибших и 18 раненых. Также в районе населенного пункта Опытное нами сорвана попытка ДРГ противника проникнуть в тыл подразделений ДНР. Группа была остановлена огнем из стрелкового оружия, в результате чего противник понес потери до 10 погибших и раненых», — рассказал Басурин.

По его словам, за последнюю неделю июля в районе населенных пунктов Ясиноватая, Донецк, Спартак, Тельманово и Саханка наблюдается активизация боевых действий.

«В течение всей недели мы фиксировали нарастающую напряженность на Горловском и Донецком направлениях. В свою очередь, в нашу сторону сыпались обвинения в нарушении Минских договоренностей. Только 27 июля, в день начала переговоров Контактной группы, отмечено снижение количества обстрелов ВСУ по территории республики. Данный факт свидетельствует о том, что официальный Киев пытается пустить пыль в глаза «нормандской четверке» и всему мировому сообществу. Украинская сторона целенаправленно продолжает разрушать объекты жизнеобеспечения и инфраструктуру Донбасса. Артиллерийские и минометные обстрелы Донецкой фильтровальной станции во время проведения ремонтных работ ведутся регулярно. Только по счастливой случайности никто из работников ремонтных бригад не пострадал. Авария на фильтровальной станции может привести к экологической катастрофе на территории ДНР и в прилегающих областях Украины», — добавил Басурин.

Представитель республиканского оборонного ведомства также предостерег подразделения ВСУ от попыток проведения наступательной операции.

«Предостерегаем военно-политическое руководство Украины от попыток наступательных действий. ДНР готова оказать достойное сопротивление, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Мы хотим мирного разрешения конфликта и призываем всю мировую общественность повлиять на руководство Украины и остановить кровопролитие в Донбассе», — подытожил Басурин.