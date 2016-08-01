Москва, 1 августа, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о воссоздании в центре Москвы памятного креста в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Об этом говорится в опубликованном 1 августа пресс-службой Кремля перечне поручений по итогам осмотра парка на месте демонтированного 14 корпуса Московского Кремля, состоявшегося 17 мая 2016 года.

Сергей Александрович

«Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», Министерству культуры Российской Федерации совместно с Управлением делами Президента Российской Федерации и Федеральной службой охраны Российской Федерации рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича», — говорится в тексте документа.

Ведомства будут обязаны рассмотреть вопрос до 30 сентября 2016 года. Ответственными за данный вопрос стали глава Минкультуры Владимир Мединский, управляющий делами президента Российской Федерации с 2014 года Александр Колпаков и директор ФСО Дмитрий Кочнев.

Напомним, ранее памятник великому князю Сергею Александровичу в виде креста находился недалеко от Никольской башни, между зданиями Сената и Арсенала. Автором памятника был В. М. Васнецов.

Сам памятник представлял собой бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображённым на нём распятым Христом. У подножья креста была выведена надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят», а по всему кресту шла надпись: «Аще бо живем, Господеви живем, аще же умираем, Господеви умираем: аще бо живем, аще умираем Господеви есмь. Вечная память Великому Князю Сергею Александровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

Министр культуры Владимир Мединский уже прославился в России руководящим участием в установке в Санкт-Петербурге памятной доски финскому маршалу Маннергейму — союзнику Гитлера в войне против СССР и личному соучастнику военной блокады Ленинграда.