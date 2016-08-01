Владивосток, 1 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Жители сразу нескольких районов Владивостока подписались под обращением к президенту России Владимиру Путину. Главе государства пожаловались на деятельность мусоросжигательного Спецзавода №1 — из-за него у людей развиваются серьёзные заболевания. Руководствуясь Конституцией, граждане просят навсегда остановить предприятие, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель Владивостока Иван Кондратьев.

Артемий Кравцов Мусоросжигательный завод во Владивостоке

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«Жителей районов Снеговая падь, БАМ и Вторая речка во Владивостоке «наградили» смертельно опасным производственным предприятием Спецзавод №1, предназначенным для сжигания мусора. Каждую ночь воздух наполняется едкой гарью и отвратительным запахом, вызывающим у местных граждан постоянную головную боль, тошноту, кашель и аллергическую реакцию. Как следствие — серьёзные заболевания верхних дыхательных путей и лёгких, тяжёлая аллергия», — прокомментировал Иван Кондратьев.

В обращении — оно направлено в приёмную Владимира Путина, губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому и прокурору Приморского края Сергею Бессчасному — местные жители указали, что в 2015 году специалисты филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» производили замеры выброса вредных веществ. В итоге были зафиксированы следующие превышения нормативов предельно-допустимых выбросов: оксид хрома (4) — в 99 раз, свинец — в 177 раз, цинк — в 1 005 раз.

После этого было возбуждено административное производство, однако, по мнению владивостокцев, экологическая ситуация только лишь ухудшилась. При этом граждане, опираясь на исследования экологов, отмечают, что деятельность мусоросжигательных заводов является одной из главных причин возникновения онкологических заболеваний.

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«Мы, жители расположенных вблизи со Спецзаводом №1 домов, руководствуясь правом на охрану нашего здоровья и правом на благоприятную окружающую среду, (гарантированы статьями 41 и 42 Конституции РФ и санитарными нормативами) требуем немедленно и навсегда остановить травящий нас и наших детей Спецзавод №1. Это предприятие должно быть либо остановлено, либо перенесено», — считают приморцы.

«Прокурора Приморского края Сергея Бессчасного просим взять на личный контроль и провести проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. При наличии нарушений действующего законодательства просим принять меры незамедлительного реагирования», — заключили граждане.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Кондратьев, накануне, 31 июля, обеспокоенные жители вышли на санкционированный митинг, сегодня готовится ещё один — более масштабный. Кроме того местные жители намерены создать общественную организацию, которая будет бороться за чистый воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года сразу три региона Дальнего Востока попали в рейтинг самых экологически грязных городов Российской Федерации. Хабаровск в списке из 60 позиций занял 28-е место. Вслед за ним расположились Владивосток и Благовещенск. При этом ни один из субъектов не попал в другой рейтинг — самых чистых городов страны.

Камчатка, Сахалин, Приморье, Магаданская и Амурская области попали в число регионов, работа по борьбе с мусором в которых ведётся плохо. Аналитики Гринпис присвоили им низший из возможных балл, не найдя у профильных органов власти адекватного понимания проблемы мусора и серьёзных намерений её решать.