Омск, 1 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Вынесен приговор жительнице Таврического района Омской области, наказавшей своего семилетнего сына ремнем за просмотр порно на планшете.

Немецкий федеральный архив Наказание ребенка. Фото 1935

Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре, 28-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ («Побои»), и оштрафована судом на 8 тысяч рублей.

В суде рассказали, что мать наказала мальчика 13 апреля. «Данная гражданка, находясь у себя дома, в воспитательных целях нанесла ремнем с металлической пряжкой своему семилетнему сыну не менее пяти ударов в область ягодиц, спины, рук и ног. В результате чего он почувствовал физическую боль, и как следствие этих ударов образовались телесные повреждения, которые не остались без внимания педагогами в образовательном учреждении», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мать «вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась». Теперь ей придется заплатить штраф в размере 8 тыс. рублей.

О подробностях произошедшего в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала помощник прокурора Таврического района Юлия Митина. «Из материалов уголовного дела следует, что ребенок зашел на «взрослый» сайт через планшет. Мать узнала, что мальчик выходил на сайт, и решила проучить его, причинив ремнем телесные повреждения. Сам ребенок не отрицал, что зашел на сайт для взрослых. В данном случае речь идет о нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не причинивших вред здоровью. Следы от ремня заметила учительница в школе. Социальный педагог предоставила информацию об этом в органы опеки и ПДН. Затем в полицию от директора школы поступила соответствующая информация. В школу выезжал специалист отдела опеки», — отметила собеседница ИА REGNUM.

По словам Юлии Митиной, в Таврическом районе в правоохранительные органы периодически поступают обращения по поводу физических наказаний детей.

Председатель регионального отделения Общероссийской организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Александр Рыжков считает, что в данном случае мать понесла слишком суровое наказание за свои действия.

«Прежде всего, необходимо рассмотреть правовой аспект. Ранее государство не стремилось так сильно вмешиваться в семейные отношения. Воспитание — это всегда система поощрений и запретов. И очень сложно правовым образом определить ту грань, за которую родители не должны заступать. Понятно, если речь идет о жестоком отношении к детям, о насилии и истязаниях. Уголовный кодекс всегда защищал детей от подобных действий. Но давайте поговорим о конкретном случае, произошедшем в Таврическом районе. Как определить ту меру наказания, которая применима в данном случае? Думается, что только любящий и ответственный родитель может выверить степень воздействия на своего ребенка, чтобы оградить его от каких-то существенных последствий в будущем. То есть здесь наказание было обусловлено той опасностью, которую мать видит для своего ребенка», — отметил Рыжков в интервью ИА REGNUM.

«Я считаю, что в этом случае можно было бы обойтись без мер судебного преследования. Фактически родители теперь будут бояться воспитывать своих детей, бояться нарушать их мнимые права на вседозволенность», — считает Александр Рыжков.

Напомним, ранее Госдума приняла правительственный закон, предполагающий декриминализацию ряда экономических статей, а также ужесточение наказания по статье «Побои» для близких родственников. По мнению сенатора Елены Мизулиной, новая редакция содержит антисемейные положения, ведь от уголовной ответственности за побои без вреда для здоровья освобождаются все, кроме близких родственников.

В связи с этим Мизулина внесла в Госдуму законопроект, предполагающий наказание за побои по административному кодексу (КоАП).

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