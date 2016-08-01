Новосибирск, 1 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. На сельские дороги правительство Новосибирской области в текущем году готово потратить 1,6 млрд рублей — таков размер субсидирования бюджетов муниципальных образований в 2016 году. Как уточнили ИА REGNUM в областном правительстве, средства эти поступают только из дорожного фонда области.

ru.torange.biz Плохая дорога

Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Титов, с каждым годом на сельские дороги приходится выделять все больше средств. «Развитие экономики области и районов во многом зависит от развития сети автодорог — федеральных, областных, муниципальных. Объем средств, которые выделяются сельским муниципальным образованиям, увеличивается с каждым годом», — отметил Титов, подчеркнув, что в этом году местные бюджеты получат не менее 600 млн рублей от акцизов на нефтепродукты.

При этом председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Алексей Носов отмечает, что деньги области можно было бы сэкономить, если бы минтранс был в этом заинтересован. «Эти 1,6 млрд рублей выделяются не на межпоселковые дороги, а на дороги сельских поселений, городов и районных центров. Не так давно Контрольно-счетная палата проводила проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в порядке муниципального субсидирования, и нашла огромное количество нарушений — до 40% этих субсидий расходуется не эффективно. Находили не только ошибки проектирования или какие-то мелкие недочеты, но и серьезные нарушения. Например, несоответствие толщины верхнего слоя, при том у достаточно крупных подрядчиков. Разгромный был акт КСП, на который министру совершенно нечего было ответить, его обсуждали осенью прошлого года. Единственный выход, который нашел для себя минтранс, это выделить дополнительное финансирование на лабораторию СГУПСа, которая, вроде как, должна осуществлять независимый контроль. При этом, вопрос эффективности этой лаборатории, которой выделялось 20 млн бюджетных средств, вызывает много вопросов», — рассказал ИА REGNUM Алексей Носов. Он подчеркнул, что дороги абсолютно во всех муниципалитетах Новосибирской области сегодня находятся в разной степени плачевности, начиная от «прям трагедии», что проехать невозможно, и заканчивая ситуациями, когда в некоторых сельских советах остались дороги в «наследство».

«При этом есть определенные нормативы по содержанию дорог. Если дорога в асфальто-бетоне, то ее зимой нужно счищать, то есть наката на ней не должно быть, ни снега, ни льда. Ее нужно посыпать песко-соляной смесью, в отличие от грунто-щебеночной, которую можно содержать в накате. И поэтому муниципалитеты сталкиваются с тем, что эти дороги не то, что отремонтировать не могут — у них денег нет, они их даже содержать не могут в соответствие с нормативом. То есть, может приехать инспектор с дорнадзора от ГИБДД и просто оштрафовать муниципалитет за нарушения. Поэтому муниципалитеты пытаются либо получить дополнительное финансирование в виде субсидии на эти дороги, чтобы привести их в соответствие с нормативами. Либо, там, где опытные главы, вести разговоры с министерством транспорта о рекультивации этих дорог, то есть из асфальто-бетона перевести их в более низкое качество дорожной одежды», — говорит Носов.

Он отметил, что сегодня существуют современные технологии рекультивации дорог, при которых, например, в случае использования битумной эмульсии можно получить внешне дорогу, нечем не отличающуюся от асфальта, при этом она по нормативам будет считаться грунто-щебеночной. На ней можно будет сэкономить, и она будет дольше служить. Но, по его словам, новосибирский минтранс не очень охотно идет на применение этих технологий, хотя они разработаны в Новосибирской области и даже из Германии приезжают специалисты, чтобы посмотреть, как такие дороги строить.

«Есть еще одна колоссальная проблема — муниципалитеты очень медленно и очень неохотно дороги свои оформляют, то есть ставят на баланс и принимают себе в собственность. У нас огромное количество неоформленных дорог. Не так давно мы добились того, что в Новосибирске запустился процесс оформления дорог. Как выяснилось, подавали в органы статистики не то что половину, 30% от общей протяженности дорог. Сейчас подали 1700 км протяженности по городу Новосибирску и таким образом получили из федерального бюджета в виде компенсации по топливному акцизу порядка 70−80 млн рублей. Если эту работу продолжить, то ее можно будет довести да 120 — 150 млн рублей. То же самое касается каждого отдельного муниципального образования. Речь идет о том, что Новосибирская область недополучает только по акцизам порядка 1,6 млрд рублей на муниципальные дороги. Вопрос, зачем мы ежегодно выделяем 1,6 млрд рублей субсидии из областного дорожного фонда, если эти деньги можно получить совершенно законно из федерального дорожного фонда. Получается, что наше министерство транспорта берет деньги из областного дорожного фонда и отдает их муниципалитетам, вместо того, например, чтобы выделить им денег на проектирование дорог, на их оформление, чтобы в следующем году подать в орган статистики информацию по максимальной протяженности дорожной сети и получить из федерального бюджета искомые 1,6 млрд рублей и больше их не тратить. А эти деньги у нас есть на что потратить. Сегодня многие дороги области находятся в плачевном состоянии: колея, ямы. Только для этого минтранс должен работать с муниципалитетами, чтобы они свои законные деньги получали сами и самостоятельно своими деньгами распоряжались, вместо этого им каждый год продолжают увеличивать размер субсидирования, муниципалитеты получают все больше и больше денег, а как мы видим из акта проверки КСП, до 40% эти субсидии расходуются неэффективно», — напоминает общественник.

Нежелание подавать данные в органы статистики и получить законные средства на дороги Алексей Носов объясняет вопросом профпригодности. «Мы с муниципальными образования вели обучающий разговор и рассказывали им принцип работы, как нужно подать документы, чтобы начать оформление дорог. Часть муниципалитетов нас услышали. Есть главы, например, глава поселка Мошково, у него оформлено 90% дорог. У него появились дополнительные деньги и началось развитие дорожной сети. Но есть люди, которые ничего не понимают и ничего не слышат, у них 10% дорог оформлено, то есть на 90% дорог они не получают свои законные деньги. И, к сожалению, таких очень много. И этой работой должен не общественный совет заниматься, а минтранс и в приказном порядке. Но для этого в министерстве транспорта тоже должны работать люди с соответствующим уровнем», — считает он.

Отметим, что в регионе существует несколько госпрограмм по развитию сельских дорог — «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2020 годах и «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015−2017 годы и на период до 2020 года». И все средства, которые идут на ремонтные работы, строительство и реконструкцию дорог региона, выделяются в соответствии с этими программами. В 2016 году дорожный фонд Новосибирской области по сравнению с прошлым годом увеличился на 16% и составил 8,8 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос состояния сельских дорог Новосибирской области поднимался и при обсуждении необходимости строительства в Новосибирске четвертого моста через Обь. Тогда некоторые областные депутаты заявили, что средства, поступившие в бюджет дорожного фонда дополнительных средств от акцизов, нужно направить именно сельские дороги. По данным депутата Александра Барсукова, из 26 тысяч километров сельских дорог в области ежегодно ремонтируется всего около 200. В итоге из 335 млн рублей, заявленных правительством, 175 млн решено направить на проектно-сметную документацию четвертого моста, 180 млн — на финансирование текущих дорожных объектов. А именно, порядка 150 млн рублей пойдут на планово-предупредительный ремонт с четким указанием конкретных объектов финансирования, остальные средства — на аварийные объекты, требующие неотложного ремонта.