Москва, 1 августа, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Нефть в последнее время остается под давлением. Ключевым негативным фактором для энергоносителя остаются опасения увеличения переизбытка нефти на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Те факторы, которые ранее подталкивали черное золото вверх (лесные пожары в Канаде, проблемы в Ливии и Нигерии) постепенно утрачивают свое влияние.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Более того, в США на фоне роста числа работающих буровых установок фиксируется увеличение объемов добычи. Помимо прочего, разочарованием для нефти служит и тот факт, что последние данные от EIA отразили рост коммерческих запасов в США на 1,6 млн баррелей, при прогноз сокращения на 2 млн», — уточнила Рогова.

«Если отчет на предстоящей неделе отразит аналогичную динамику, это уже может оказаться началом тенденции и сигналом к тому, что даже в пик сезона отпусков спрос на бензин в США оказался меньшим, чем ожидалось. На этом фоне Brent может продолжить падение с целью в районе уровня 40,00», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику благодаря дешевеющей американской валюте. По состоянию на 07:37 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,39% — до 43,71 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 41,76 доллара за баррель.

https://regnum.ru/news/economy/2161277.html