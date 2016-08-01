Краснодар, 1 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Очередная игра в пятом туре первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) не принесла ФК «Кубань» долгожданной победы. В прошедшее воскресенье краснодарцы встретились на выезде с футболистами из «Тамбова», передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа. Встреча против выходца из Второго дивизиона была сыграна вничью.

fckuban.ru Матч ФК «Кубань» с ФК «Тамбов»

Перетасовку стартового состава рулевой команды Дан Петреску произвел уже на страте. С первых минут на позиции форварда появился Максим Житнев, отличившийся в предыдущем матче против «Тосно». Также в «старте» вышел Арсен Хубулов, который удостоился от Петреску капитанской повязки.

Футболисты «Тамбова» приняли скорее оборонительную, чем атакующую тактику. Однако затем провели острый фланговый выпад, заставив вступить в игру Дмитрия Стажилу, который также вышел в стартовом составе. На исходе получаса игры болельщики смогли наблюдать второй всплеск активности команд. Житнев получил пас вразрез, пробил с острого угла, заставив Смирнова отбить мяч перед собой. Хубулов первым подоспел к снаряду, но вратарь сумел помешать полузащитнику пробить повторно.

В перерыве произошла неожиданная замена — Хубулова сменил Лобкарев. Эта перестановка позволила желто-зеленым завладеть мячом на первых минутах второго тайма. Несколько опасных моментов, возникших с обеих сторон футбольного поля, не были использованы игроками. Так, футболист «Кубани» Георгий Зотов, продравшийся к углу вратарской, не сумел отдать снаряд точно на Лобкарева, дежурившего на дальней штанге. Активно проводимые Даном Петреску замены позволили желто-зеленым перевести игру на половину поля «Тамбова», но основные события проходили на подступах к штрафной площади Смирнова, и мяч туда попадал преимущественно после стандартов.

Счет так и не удалось размочить. Итогом встречи стали «нули» на табло стадиона «Спартак». Краснодарская команда вновь набрала лишь одно очко в туре, и теперь до первой победы попытается дойти в матче с хабаровским СКА.

Как прокомментировал безголевую встречу главный тренер желто-зеленых Дан Петреску, футболисты очень хотели выиграть, но «не получилось, потому что встретили организованного соперника».

«Как и в предыдущих четырех турах, мы сегодня вновь разочарованы результатом, — сказал Петреску. — Наверное, мы слишком мало сделали для победы».

Напомним, первую игру в туре Фонбет первенства России ФНЛ «Кубань» сыграла с ФК «Спартак-Нальчик» из Кабардино-Балкарии. Счет также был ничейный. Предыдущая — четвертая — игра с «Тосно» победы также не принесла. На сегодня команда занимает 17-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.