В Китае представили самый безопасный пассажирский автобус
Гуанчжоу, Китай, 1 августа, 2016, 08:14 — ИА Регнум. В Гуанчжоу состоялась официальная презентация новинки китайского автопрома — автобуса Yutong, разработанного китайским концерном Zhengzhou Yutong Group. В связи с недавней автокатастрофой с участием туристического автобуса на Тайване, производитель уделил особое внимание системам безопасности.
Автобус, оснащенный только электрическими двигателями, был разработан по заказу Транспортного управления муниципалитета Гуанчжоу. Автобус успешно прошел все дорожные испытания, в ближайшее время новинка поступит в автопарки города, пишет «Наньцзао жибао».
«Главной особенностью нашего автобуса являются дублирующиеся системы безопасности, которые помогают водителю предотвратить аварию. В случае, если происшествие все-таки произошло, то 9 полноразмерных аварийных выходов, активирующихся с нажатия кнопки, позволят оперативно покинуть салон автобуса», — заявил представитель Zhengzhou Yutong Group Ба Вэйма.
Кроме того, автобус оснащен «черным ящиком», который записывает техническое состояние автобуса в момент столкновения, после чего передает информацию о ЧП. В случае нажатия кнопки, активирующей аварийный выход, остальные активируются в автоматическом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 июля в результате аварии и дальнейшего возгорания автобуса на Тайване погибли 26 человек, в том числе 24 туриста из КНР.