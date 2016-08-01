Пекин, 1 августа, 2016, 08:11 — ИА Регнум. После того, как постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение против Китая по иску со стороны Филиппин, стоит ожидать, что КНР пойдет на ответные меры, которые будут носить наступательный характер. Тем не менее, ответных действий Пекина можно ожидать только в сентябре, когда для этого сложатся идеальные условия, пишет Asia Times.

Алексей Саврасов. Море. 1865

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Как отмечает издание, такая задержка связана с тем, что пока не наступил ключевой момент для продвижения Пекином своих интересов в Южно-Китайском море — президентская кампания в США не вошла в активную фазу. Так, в начале осени, 4−5 сентября КНР впервые примет у себя саммит «Большой двадцатки», который пройдет в городе Ханчжоу.

В ходе этой встречи Пекин не станет отклоняться от привычной линии поведения в Южно-Китайском море, которая заключается в том, чтобы делать огромное число громких заявлений, посылать много сигналов, но при этом не идти на эскалацию. КНР не захочет устраивать драму на этом престижном собрании, поэтому ключевые события произойдут уже после саммита.

Связано это с тем, что любое действие Китая будет похоронено под валом новостных сообщений о президентской гонке в США. Как американские, так и мировые СМИ будут полностью поглощены столкновениями между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, будь то в рамках дебатов кандидатов на пост главы Белого дома или в связи с тем или иным скандалом.

Даже объяви Пекин в Южно-Китайском море свою зону опознавания летательных аппаратов, или начни он очередную стройку на атолле Скарборо Шол, велика вероятность того, что СМИ не смогут уделить этому должное внимание тогда, когда коллективный взгляд Запада будет прикован к президентской гонке в США. Поэтому для Китая это может быть наилучшим моментом для того, чтобы предпринять активные действия в Южно-Китайском море.

Таким образом, необходимо принять во внимание то, что на фоне выбора нового главнокомандующего в США Пекин может рискнуть и решить, что сейчас — наилучший момент для активных действий.

Напомним, 12 июля Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение по иску Манилы к Пекину, признав незаконными территориальные притязания КНР в Южно-Китайском море. Также не соответствующими нормам международного права суд признал работы КНР по возведению искусственных островов в регионе и строительство на них оборонной инфраструктуры. Китай, в свою очередь, отверг результаты разбирательства в Гааге, заявив, что этот процесс — фарс.