Ростов-на-Дону, 1 августа, 2016, 07:47 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону. Вид на кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы

Жители Ростова-на-Дону просят президента РФ Владимира Путина не лишать город статуса столицы Южного федерального округа. Петицию уже около 600 человек адресуют не только главе российского государства, но и донскому губернатору Василию Голубеву, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«С 2000 года Ростов-на-Дону стал административным центром Южного федерального округа, одним из веских оснований этого была имеющаяся в городе развитая инфраструктура. Краснодар значительно развил экономические связи, но всегда оставался на шаг позади», — написала автор петиции Карина Фоменко.

По её мнению, в столице Кубани темпы развития более низкие, да и масштабных проектов заметно меньше, а также не столь активный прирост населения. «Но если раньше такое сравнение было негласным, то при образовании ЮФО Москва официально признала за Ростовом-на-Дону столичный статус на юге. Краснодар — столица Кубани, но не столица юга. Ростов-на-Дону развивается с каждым днём и не достоин потерять свой статус», — считает активистка.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об объединении Крымского и Южного федеральных округов. По мнению экспертов, таким образом Крым стал полноправным регионом России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, политологи прогнозируют в ближайшем будущем переезд аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе в Краснодар. Слухи об этом ходили и ранее, но теперь в связи с расширением территории ЮФО в смене прописки южного полпредства практически никто не сомневается.